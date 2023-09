Bruna Linzmeyer exibe corpo natural e impressiona fãs com biquíni fio-dental

A atriz Bruna Linzmeyer surpreende seguidores com fotos ousadas, revela destino inusitado e motivo de não renovação com a Globo.

A atriz brasileira Bruna Linzmeyer, conhecida por sua autenticidade e coragem de desafiar padrões, agitou as redes sociais na sexta-feira, 27, ao compartilhar fotos ousadas de biquíni fio-dental. A estrela mostrou seu corpo natural enquanto desfrutava de dias de descanso em um destino inusitado.

Bruna Linzmeyer, reconhecida por sua postura de aceitação e confiança em seu corpo, surgiu em fotos de biquíni fio-dental, revelando um corpo deslumbrante sem edições. A atriz, que recentemente anunciou sua saída da Globo após 12 anos de parceria, escolheu Canindé de São Francisco, em Sergipe, como destino para sua escapada. Lá, ela aproveitou a imensidão das águas doces e explorou os belos Cânions do Xingó, às margens do Rio São Francisco.

A atitude de Bruna Linzmeyer em exibir seu corpo natural e sem retoques recebeu uma série de elogios dos seguidores. Muitos a chamaram de ?inspiração?, outros a compararam a uma ?deusa grega? e alguns destacaram sua autenticidade, chamando-a de ?mulher real e deliciosa.?

Motivo da Não Renovação com a Globo

A decisão de Bruna Linzmeyer de não renovar seu contrato com a Globo após participar do remake de ?Pantanal? gerou curiosidade entre os fãs. A atriz, que entrou no mundo da atuação sem grandes pretensões, explicou os motivos por trás dessa escolha.

Ela mencionou que a emissora vinha alterando o formato de seus contratos, o que a levou a não esperar pela renovação. Durante esse período de transição, Bruna se organizou financeira e emocionalmente e começou a considerar trabalhos no cinema.

Embora tenha recebido uma proposta de contrato exclusivo, Bruna Linzmeyer optou por não renovar com a emissora, embora tenha expressado seu apreço pela Globo. Ela deseja explorar novas oportunidades em sua carreira, seguindo seu próprio caminho e desafiando as expectativas.