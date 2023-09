Sia revela depressão profunda após divórcio e novo álbum Reasonable Woman

Sia, a renomada cantora australiana, abriu seu coração em uma recente entrevista com Zane Lowe na Apple Music 1, revelando que enfrentou um período de depressão após seu divórcio de Erik Anders Lang, com quem foi casada por dois anos.

Em suas próprias palavras, Sia descreveu: ?Bem, na verdade, a verdade é que eu estava escrevendo uma música aqui ou ali nos últimos seis ou sete anos. Eu me divorciei, e isso realmente mexeu comigo. Foi um momento tão sombrio que eu fiquei na cama por três anos, realmente, muito severamente deprimida. E, portanto, eu realmente não conseguia fazer nada durante esse período.?

Esse período difícil de sua vida resultou em seu próximo álbum intitulado 'Reasonable Woman', que será seu primeiro lançamento desde 'This Is Acting', de 2016. Embora o álbum esteja previsto para ser lançado na primavera de 2024, Sia já presenteou os fãs com o single ?Gimme Love?, lançado nesta quarta-feira.

Sia compartilhou como encontrou a motivação para gravar novas músicas, começando com pequenas gravações ?aqui e ali?

Ela explicou: ?E então, finalmente, aconteceu que tínhamos músicas suficientes para fazer um álbum, músicas boas o suficiente. Portanto, eu confio na minha equipe para me dizer quando temos músicas boas o suficiente porque eu realmente? eu consigo perceber quando acho que uma é particularmente boa, acho que consigo perceber, mas eles me dizem quando temos 11, 12 ou 13 músicas boas o suficiente, realmente boas.?

Embora Sia tenha mantido sua vida amorosa em grande parte privada após o divórcio, ela se casou com o namorado Dan Bernad em uma cerimônia íntima em Portofino, Itália, em maio.

Sobre como conseguiu manter a confiança durante suas apresentações, Sia revelou que usar sua característica peruca loira a ajudou a criar uma ?pequena bolha? para si mesma. Ela compartilhou seu desejo de um dia se apresentar com o rosto à mostra novamente, interagindo com o público e aproveitando o momento, como fazia antes de usar a peruca.

A história de Sia é uma inspiração para muitos, mostrando como ela canalizou sua dor em uma bela expressão artística, seu novo álbum, 'Reasonable Woman'.