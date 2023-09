MasterChef Profissionais: Eliminação tripla e desconforto tomam conta do reality

O MasterChef Profissionais, na Band, vai competir diretamente com a estreia de A Fazenda 15, na Record TV. Mas, o reality gastronômico não está brincando quando o assunto é conquistar a audiência e, logo no primeiro dia, vai eliminar três participantes.

A proposta é surpreender quem está em casa e gosta do programa, que está em sua 5ª temporada. O comando continua com Ana Paula Padrão, que coloca o relógio para correr em provas que vão desafiar o tempo e também a criatividade de quem quer levar o prêmio de R$ 300 mil para casa, além do troféu.

Os chefs Erick Jacquin e Helena Rizzo seguem avaliando os participantes do MasterChef Profissionais, que também marca a volta de Henrique Fogaça, que ficou longe da edição com cozinheiros amadores e promete ser ainda mais transparente.

Chef Rafael Gomes vencedor do "MasterChef Profissionais" (Reprodução/Instagram)

“Não vou mudar minha postura. Sigo exigindo qualidade e sou muito transparente na minha avaliação do prato. Quero que provem que possuem bagagem na hora de colocar a mão na massa”, avisou o famoso.

A rigidez também faz parte do cardápio de Jacquin, que consegue arrancar gargalhadas do público, mas dá medo em quem está no MasterChef: “É preciso estar preparado, pois vão trabalhar de forma diferente. Eu sou mais exigente com os profissionais, afinal eles são do mercado”, justificou o francês.

Em 2018, MasterChef Profissionais contou com 14 participantes (Carlos Reis/Band)

Já Helena Rizzo, quem acompanhar o MasterChef Profissionais vai se surpreender com as provas da atual temporada: “Será bem difícil…a ideia é deixar os cozinheiros desconfortáveis. Na cozinha, quanto mais sabemos, menos conhecimento nós temos porque existe uma infinidade de coisas para aprender. Acho que o melhor caminho é ser humilde em todos os sentidos”.

Além da Band, o MasterChef Profissionais pode ser acompanhado a partir do dia 22 de setembro nos canais Discovery Home & Health, na HBO Max e Discovery+, toda sexta-feira, às 22 horas.

