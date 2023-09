Já ouviu falar no PDRN? Revelado como Juliana Paes mantém a pele do rosto jovem

Além de ser uma ótima atriz e ter personagens marcantes na televisão, Juliana Paes também se destaca por sua alegria e por ter uma pele sem defeitos e, aos 44 anos, a famosa mostrou um dos seus segredos de beleza nas redes sociais.

Pelos stories do Instagram, a artista aparece em uma clínica dermatológica para fazer um tratamento no rosto chamado Polinucleotídeo, que é mais conhecido como PDRN, que está virando febre no Brasil. Você já ouviu falar?

Ele é um bioremodelador de colágeno extraído do DNA do salmão, que tem ganhado destaque entre as celebridades brasileiras que desejam retardar o envelhecimento da pele. Vale destacar que ele é sucesso garantido também na Coreia, ficando atrás apenas da toxina botulínica.

Juliana Paes usou vestido transparente para renovar votos de casamento (Reprodução/Instagram)

Juliana Paes está no segundo dia de tratamento e, nos stories, aparece sorridente ao lado de sua médica, que usa a técnica na regeneração e revitalização da pele da atriz. O tratamento estimula a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, deixando o rosto mais firme.

Como é o tratamento com o PDRN?

Antes de mais nada, é preciso lembrar que para fazer qualquer tipo de tratamento estético é preciso consultar um médico especialista no assunto, que pode ou não indicar a técnica ideal para cada rosto.

Juliana Paes revela preconceito ao interpretar protagonista de "Gabriela" (Reprodução/Instagram)

Agora, voltando ao PDRN, as aplicações de colágeno não são invasivas e buscam melhorar as rugas finas e a hidratação da pele. Além de regenerar as células, a aplicação age como uma sinalização para que o corpo comece um processo de reparação e renovação.

Além do rosto, como faz a atriz Juliana Paes, é possível aplicar também no pescoço, nos braços e no abdômen, estimulando a produção de colágeno e aumentando a qualidade da pele.

