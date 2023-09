Descubra como Jojo Todynho iria superar a dor de uma traição segundo o signo

Jojo Todynho viveu recentemente a sombra da traição mais uma vez, mas ela e o namorado, Renato Santiago, já esclareceram os boatos de que ele estaria reatando com a ex, depois de uma troca de mensagens.

Mas, para muitos fãs da vencedora de A Fazenda 12, a polêmica envolvendo o novo amor da celebridade também lembrou do término conturbado com Lucas Souza, que é o seu ex-marido. Mas, será que os astros podem ajudar a entender como a famosa lidaria com um novo fim de relacionamento?

Nascida em 11 de fevereiro de 1997, Jojo Todynho é do signo de aquário, que traz uma personalidade com muita ousadia e inteligência para contornar uma suposta traição. Um ponto curioso, é que pessoas de aquário costumam ouvir conselhos de quem é próximo, como amigos e familiares de confiança.

Nada de Europa ou Estados Unidos, Jojo Todynho viajou para Angola (Reprodução/@jojotodynho)

Outro ponto seria a discrição, caso Jojo descobrisse uma traição, ela não agiria pela teimosia e não criaria nenhuma discussão desnecessária ao tomar sua decisão.

Vale destacar que Aquário é o décimo primeiro signo astrológico do zodíaco, situado entre Capricórnio e Peixes e associado à constelação de Aquarius.

Mas, como sabemos, Jojo Todynho e Renato Santiago estão muito bem e não pensam em se separar. O anônimo até usou as redes sociais para falar sobre a polêmica e pedir para que deixem a famosa em paz.

Renato Santiago e Jojo Todynho foram flagrados no aeroporto (Reprodução/Instagram)

“Estou vindo aqui me pronunciar. Para mim, está sendo difícil pra caramba, porque minha ideia nunca foi isso da internet. Vir aqui é muito difícil”, começou Renato, ao falar sobre os prints que geraram ataques na web.

Segundo ele, Jojo Todynho não tem nenhuma relação com os problemas. Em sua fala nas redes sociais, Renato disse que pensava que a ex era uma amiga e lembrou que a conversa aconteceu antes do namoro com a famosa.

