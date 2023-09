Chloe Amour estabelece lista rigorosa para o namoro: homens mais velhos e já estabelecidos financeiramente

A modelo de 32 anos, Chloe Amour, da ensolarada Los Angeles, revelou uma lista rigorosa de critérios para o namoro, onde não aceita menos de $250 mil anuais como renda do seu parceiro. Além disso, ela estabelece uma série de outras regras estritas para eliminar pretendentes inadequados.

Entre os critérios que Chloe exige dos seus pretendentes, estão a necessidade de ter experiência sexual e ser capaz de igualar o seu impressionante salário anual. Chloe, que ganha cerca de 20.600 USD por mês, enfatiza a importância da segurança financeira em sua vida.

Ela compartilhou: ?Quero ter certeza de que as pessoas com quem me envolvo tenham renda suficiente para se sustentar, para mim e para uma potencial família que poderíamos começar juntos.?

Além das exigências financeiras, Chloe também revelou que não está mais disposta a considerar relacionamentos com pessoas de ?mente fechada?. Ela prefere homens mais maduros e mais velhos, pois acredita que os homens demoram mais para amadurecer.

A lista de ?imperdíveis? de Chloe inclui ser uma ?boa beijadora? e ter inteligência emocional, enquanto sua lista de ?desligamentos? menciona características como desonestidade, má higiene e excesso de festas como fatores que a afastam de potenciais pretendentes.

Para Chloe, a divulgação dessa lista de critérios surgiu de experiências ruins no mundo dos relacionamentos, incluindo encontros com pessoas bêbadas e desleixadas, bem como indivíduos desonestos.

Ela também aconselha os interessados em conquistá-la a ficarem longe de aplicativos de namoro, preferindo um bom ouvinte e comunicador, alguém que a faça sentir-se amada e segura. Além disso, Chloe revela suas preferências físicas, como preferir homens morenos, que malham, mas não são excessivamente musculosos, e que estejam bem barbeados, com cabelos não mais longos do que os dela.

Portanto, para aqueles que desejam conquistar o coração de Chloe Amour, é importante estar ciente desses critérios rigorosos e respeitá-los.