Van Gogh Ultra HD: Exposição leva público ao mundo mágico do pintor holandês

Fim de semana é a oportunidade de passear pela cidade e a exposição interativa Van Gogh Live 8K desembarcou na zona Norte de São Paulo. Mas, é preciso preparar o bolso, já que o valor dos ingressos vão de R$ 30 a R$ 90.

Com uma estrutura de arregalar os olhos, a mostra reúne muita tecnologia distribuída em 40 projetores espalhados pelo estacionamento do Shopping Lar Center. Então, se a ideia é imergir no mundo das artes de um jeito inovador, continue neste texto!

A exposição Van Gogh Live 8K é um daqueles eventos que um olho fica na arte e o outro na tela do celular, afinal há muitas reproduções e experiências multissensoriais que percorrem a vida do artista.

“Estamos dando acesso, talvez, a quem nunca foi a museus ou teve a chance de viajar para ver arte. Aqui as obras são animadas e ampliadas com uma resolução em 8K justamente para que as cores vivas e a potência das pinceladas possam ser mais percebidas”, disse Rafael Reisman, da Blast Entertainment, responsável por levar a mostra para São Paulo.

Exposição interativa sobre Van Gogh está em São Paulo (Divulgação/Blast Entertainment)

Vale destacar que a capital paulista já recebeu as obras de Van Gogh em outro momento e o sucesso foi tanto que elas voltaram para que as pessoas pudessem ter uma experiência mais imersiva. Antes desta, a mostra Beyond Van Gogh recebeu mais de 380 mil pessoas.

Como é a nova exposição Van Gogh?

A exposição entrou para a agenda cultural de São Paulo nesta sexta-feira (15) e permite que os moradores e turistas consigam observar as pinceladas e cores características do pintor holandês numa experiência imersiva.

Van Gogh Live 8K reúne textos ilustrativos retirados de cartas originais do pintor e uma trilha sonora que ajuda em cada momento. As músicas reúnem Debussy, Ravel, Bach, O’Halloran, Pink Floyd e Três na Bossa, entre outros.

Ao todo, são cinco ambientes que contam a trajetória de Van Gogh, além do salão principal. Há também espaços temáticos e o café-teatro, além de uma loja com produtos especialmente customizados.

A mostra Van Gogh Live 8K possui também uma sala educacional, um campo de girassóis e uma antessala imersiva, onde um rosto em 3D do pintor é formado a partir de seus autorretratos. Quem passar por lá também pode ouvir a voz de Fernanda Montenegro, que empresta sua voz a Joanna Van Gogh em leitura de cartas trocadas entre o pintor e seu irmão.

Antes de chegar na zona Norte de São Paulo, a exposição Van Gogh Live 8K já passou pelo Rio de Janeiro, Goiânia, Fortaleza e Recife.

Serviço!

Data e horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h Domingos e feriados, das 11h às 21h

Local: Shopping Lar Center (Av. Otto Baumgart, 500, Vila Guilherme, Zona Norte)

Valor dos ingressos:

De segunda a quinta: R$ 60 (inteira);

Sexta, sábado e domingo: R$ 90 (inteira);

Crianças até 3 anos não pagam;

De 3 anos a 17 anos pagam meia-entrada (mediante apresentação de RG)Estudantes a partir de 18 anos, ID Jovem, idosos acima de 60 anos, professores de escolas públicas (federais, estaduais e municipais), PCD e acompanhante, doadores de sangue (doação até um ano atrás) e doadores de medula pagam meia-entrada (mediante comprovação).