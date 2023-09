Morte de Rico Tavares: Família do maquiador autorizou a doação das córneas

Família do maquiador Rico Tavares decide doar as córneas (Reprodução/Instagram)

O maquiador Rico Tavares, que ficou conhecido por trabalhar com muitas celebridades brasileiras e também como “irmão” da atriz Daniele Suzuki, uma das estrelas da novela teen Malhação, é doador de órgãos.

Após a sua morte, aos 46 anos, a família informou que as córneas serão doadas. Ele estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde recebia tratamento desde o final de agosto.

Segundo o boletim médico, a causa da morte, que aconteceu na madrugada de sexta-feira (15), foi apontada como falência múltipla dos órgãos. Antes disso, Rico Tavares sofreu uma parada cardíaca, mas foi reanimado pela equipe médica.

Rico Tavares, maquiador de famosas, morre após ficar três semanas internado, no RJ; ele foi atropelado (Reprodução/Instagram)

Porém, o maquiador das celebridades brasileiras não resistiu a uma segunda parada cardíaca, vindo a falecer às 1h55 de sexta-feira (15). Ao todo, o irmão de Daniele Suzuki ficou internado por 24 dias no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Alberto Torres.

LEIA TAMBÉM: Joe Manganiello deixa a academia com atriz 13 anos mais nova em meio ao divórcio com Sofía Vergara

Ao longo do tratamento, Rico foi mantido em coma induzido e respirando com auxílio de aparelhos, além de receber medicamentos para estabilizar seu quadro clínico.

Como tudo aconteceu

Famoso por maquiar celebridades, como Dani Suzuki, Regina Case, Maite Proença, Claudia Ohana e Letícia Spiller, Ricardo Luiz Milane Tavares ficou três semanas internado, após ser atropelado e passar dois dias desaparecido, segundo a polícia.

O atropelamento teria acontecido na noite do dia 22 de agosto, em Vista Alegre, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Tavares chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros inconsciente e levado ao hospital. Já o carro dele foi encontrado nas proximidades de uma padaria.

A atriz Dani Suzuki torcia pela recuperação do maquiador Rico Tavares (Reprodução/Instagram)

Os familiares e amigos denunciaram o desaparecimento, que repercutiu nas redes sociais, mas o homem só foi achado dois dias depois no hospital. Uma tatuagem na barriga permitiu a identificação. O quadro de saúde era considerado grave, porém estável.

A atriz Daniele Suzuki fez diversos apelos e orações nas redes sociais pela recuperação do amigo:”O dentista confirmou que ele respondeu aos comandos de abrir a boca, colocar a língua para fora, para dentro, fechar a boca. Ele respondeu a comandos, e isso, para mim, é a melhor notícia que tive desde que tudo isso começou”, afirmou ela.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o responsável e as circunstâncias do atropelamento.

LEIA TAMBÉM: Bruno Gagliasso declara seu amor a Giovanna Ewbank no dia do seu aniversário