Meghan e Harry têm "personalidades completamente diferentes" à medida que o "período de lua de mel" termina

Meghan Markle e o Príncipe Harry, conhecidos como o Duque e a Duquesa de Sussex, celebraram cinco anos de casados. Ao longo desse período, eles têm demonstrado um relacionamento sólido, apesar das diferenças de personalidade que possuem, de acordo com um especialista em linguagem corporal.

Embora o período de lua de mel em um relacionamento muitas vezes seja caracterizado por uma intensa paixão e romantismo, esse estágio tende a evoluir à medida que o casal se conhece mais profundamente. Meghan e Harry não são exceção a essa regra, e seu relacionamento passou por essa transição natural.

O especialista em linguagem corporal, Darren Stanton, observou que o casal conseguiu encontrar um equilíbrio entre sua independência individual e sua conexão emocional. Segundo ele, ?a maioria dos casais românticos passa pela fase inicial de paixão avassaladora e, uma vez que estão mais estabelecidos e se conhecem muito bem, vemos que eles relaxam um pouco e seguem seu próprio ritmo com independência.?

Stanton explicou que Meghan e Harry são como muitos casais nesse aspecto

Eles começaram em partes diferentes do mundo, ansiando estar juntos sempre que possível. No entanto, agora estão em um estágio de relacionamento onde se amam profundamente, mas também valorizam sua independência.

Ele enfatizou que o relacionamento deles nunca será convencional, pois têm personalidades completamente diferentes. Meghan e Harry são uma equipe que trabalha e vive junta, mas também são indivíduos independentes.

Ao longo dos anos, Meghan e Harry passaram de uma fase de exibições públicas de afeto para um estágio onde se sentem mais confortáveis em participar de eventos separadamente.

Darren Stanton apontou que agora vemos o Príncipe Harry frequentando eventos sozinho

Foi como exemplo o caso dos Jogos Invictus, onde ele participou da cerimônia de abertura e vários dias de competições antes da chegada de Meghan.

Essa independência demonstra que eles não estão mais no estágio inicial de seu relacionamento e que ambos cresceram em confiança, permitindo que façam as coisas que desejam individualmente. Stanton também observou que Meghan demonstrou crescente confiança ao longo de seu relacionamento com Harry, muitas vezes parecendo ser ?a mais dominante dos dois?.

O relacionamento de Meghan e Harry continua a evoluir e se fortalecer, mostrando que, mesmo com personalidades diferentes, eles encontraram um equilíbrio que funciona para eles.