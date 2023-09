Diagnóstico tardio? Filho de Elizabeth Savalla descobre autismo aos 47 anos

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), chamado popularmente de autismo, na fase adulta é uma realidade cada vez mais próxima de muitas pessoas, como o escritor Picchi, filho da atriz Elizabeth Savalla, que aos 47 anos revelou tudo no Instagram.

Em um vídeo, o herdeiro da veterana das novelas não esconde dos seus seguidores que é uma pessoa com autismo:”Sim, eu sou autista, sou TEA”, afirmou ele, em um depoimento emocionado.

O diagnóstico, segundo o filho de Elizabeth Savalla, veio neste ano, quando ele também descobriu ser portador do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH): Tirou um peso das minhas costas. Agora, eu posso falar sobre isso abertamente e as pessoas podem descobrir quem eu realmente sou. Sim, eu sou neurodivergente”.

O único receio do escritor é de que achem que ele está falando sobre TEA e TDAH abertamente apenas para ficar na mídia: “A maldade se alastra na internet como fogo, como palha. Imagino dizendo: ‘Agora todo mundo é autista, só porque saiu na mídia’. Ser neurodivergente não é impeditivo para nada, é apenas uma forma diferente, não pior ou melhor de ser”.

Leticia Sabatella foi uma inspiração

A atriz Leticia Sabatella, que também se declarou uma pessoa autista, foi uma inspiração para o filho de Elizabeth Savalla. No Instagram, o escritor resolveu agradecer a famosa abertamente.

“Minha admiração pela Leticia Sabatella só aumentou pela coragem que ela teve de se expor e de fazer gente como eu se sentir menos estranha em vir aqui na própria rede social para falar para o maior número de pessoas que eu tenho esse diagnóstico”, disse ele ao descobrir que é autista na fase adulta.

