Caso Victor Meyniel: Esses são os três crimes que Yuri vai responder na Justiça

O agressor do ator Victor Meyniel virou réu e vai responder por inúmeros crimes. De acordo com a Justiça, Yuri de Moura Alexandre, de 29 anos, vai responder pelos delitos de lesão corporal, injúria e falsidade ideológica.

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que aceitou todas as denúncias e argumentos do Ministério Público local (MPRJ). A decisão busca “garantir a integridade física e psicológica da vítima”.

Outra decisão é que o agressor do ator Victor Meyniel ficará em prisão preventiva, segundo a 27ª Vara Criminal da Capital: “Diante do exposto, mantenho o decreto prisional em desfavor do acusado”, informa um trecho da deliberação.

Além de espancar o artista, o estudante também ofendeu o ator usando expressões homofóbicas e mentiu ao afirmar que fazia parte da Aeronáutica do Brasil, mesmo sem fazer fazer parte do quadro da força.

Audiência de Yuri está marcada

Outra decisão tomada pela 27ª Vara Criminal da Capital, no Rio de Janeiro, foi a data para uma audiência especial com o porteiro Gilmar José Agostini, indiciado por omissão de socorro. A data marcada foi em 7 de novembro, às 13h10.

A partir de imagens gravadas pelo circuito de segurança foi detectado que o agressor joga o ator Victor Meyniel no chão e começa a bater nele, enquanto o porteiro do prédio observa a cena sem intervir ou prestar socorro.

LEIA TAMBÉM: Morte de Rico Tavares: Família autorizou a doação das córneas do maquiador

As investigações foram concluídas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro no último dia 15 de setembro e o estudante de medicina vai responder por lesão corporal, injúria por atos homofóbicos e falsidade ideológica pelo ataque contra o ator.

Relembre o caso

Em 2 de setembro deste ano, o ator Victor Meyniel foi brutalmente agredido por Yuri de Moura Alexandre, que confessou o crime e foi preso em flagrante.

As câmeras de segurança do prédio onde eles estavam mostraram como a vítima foi atacada pelo estudante de medicina. A defesa de Yuri também mostrou uma certidão de casamento homoafetivo, durante audiência de custódia, tentando a manutenção da prisão, mas a Justiça alegou que o fato dele ser casado com um homem não exclui o crime de injúria por homofobia.

Na época, Victor Meyniel se pronunciou e afirmou que a motivação do ataque foi homofobia: “Existe o ato de injúria racial, homofóbica e gênero. Existe, é crime e dá prisão”. disse o ator.

LEIA TAMBÉM: Não era raiva canina? Descubra o que realmente causou a morte do filhote em SP