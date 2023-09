Ator Kayky Brito em recuperação: Tratamento do politraumatismo foi crucial

Depois de ser socorrido de um grave acidente de carro, o ator Kayky Brito precisou fazer um tratamento contra um politraumatismo, que é um diagnóstico caracterizado por múltiplas lesões que acometem não só os esqueletos, mas também órgãos e sistemas diversos, como sistema respiratório e nervoso.

Porém, muitos fãs e internautas ficaram se questionando como é feito o tratamento dentro da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde o famoso está. Por se tratar de algo grave, tudo começa antes de chegar ao hospital, ou seja, pelos socorristas que atendem a ocorrência no local do acidente.

Um respiro: Recuperação de Kayky Brito avança e o famoso não está mais sedado (Reprodução/Instagram)

Nos primeiros socorros, os médicos procuram manter os sinais vitais da pessoa até que ele chegue ao centro hospitalar, que no caso de Kayky Brito foi o Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Em seguida, é preciso saber quais órgãos e estruturas corporais foram lesionadas por causa do acidente, como o atropelamento do ator.

Além de tudo isso, os sangramentos e a percepção de que as vias aéreas estão funcionando bem também precisam de uma atenção especial da equipe médica. Por fim, são determinadas quais cirurgias devem ocorrer dentro do hospital. Vale destacar que Kayky foi transferido para o Copa D’Or, que também fica no Rio de Janeiro.

Ator Kayky Brito segue internado e em recuperação (Reprodução/Instagram)

Caso a pessoa que foi diagnosticada com politraumatismo tenha uma fratura exposta, por exemplo, a cirurgia deve ser feita rapidamente. Já questões mais complexas precisam ser avaliadas.

Vale destacar que o ator Kayky Brito segue sendo observado pelos médicos do Copa D’Or. O famoso segue na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas já deixou os sedativos e não respira com a ajuda de aparelhos. Porém, nenhum boletim médico foi enviado revelando quando o famoso terá alta da unidade e do centro hospitalar.

