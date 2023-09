Tiago Leifert detalha como descobriu doença rara em filha aos oito meses: “ninguém via”

Durante entrevista ao Flow Podcast, que foi ao ar na tarde da última quinta-feira (14), Tiago Leifert deu mais detalhes de como foi a descoberta da doença da filha, hoje com 2 anos.

“Como você descobriu? Foi no susto?”, questiona Igor Coelho, apresentador do programa. Leifert explica:

“Eu estava em casa almoçando e a Lua estava na minha frente, no colo da babá, e entrou luz da janela pelo lado [do olho dela] [...] Ela devia ter oito meses, por aí”.

De acordo com o apresentador, neste momento ele reparou um reflexo branco no olho da filha. “Em vez da pupila preta”, eu vi como se fosse uma bolinha de gude, como se eu estivesse enxergando o fundo do olho dela”.

“Ninguém via”

Tiago se questionou o que poderia ser aquilo, contudo, comenta que ninguém além dele conseguia ver o sintoma. “Ninguém via. A babá não viu, minha esposa não viu, minha irmã não viu”.

As coisas começaram a ficar mais sérias em 2021, após as gravações de The Voice Brasil, programa da Globo, que tinha Tiago Leifert como apresentador.

De acordo com ele, após retornar das gravações e segurar a filha no colo, ele reparou que a filha a olhou diferente e notou que no reflexo do espelho seu olho direito fazia um ‘movimento estranho’. “Ali me deu um frio na barriga e eu falei ‘tem alguma coisa errada’”.

“Nossa vida mudou para sempre”

Após marcar uma consulta com emergência no oftalmologista, em 29 de setembro, o diagnóstico de retinoblastoma, um tipo de câncer ocular comum em crianças, foi confirmado. “Nossa vida mudou para sempre”.

Mesmo com a descoberta aos 11 meses de idade, o apresentador explica que o diagnóstico foi feito tarde demais.

“A retinoblastoma vai do grupo A ao E, sendo o E o pior. A Lua chegou lá com o grupo E nos dois olhos”.

Atualmente a criança se encontra em tratamento, “vencendo de pouquinho”.

