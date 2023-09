Taylor Swift "sai" com estrela da NFL Travis Kelce, dizem fontes

Rumores de romance estão envolvendo a renomada cantora Taylor Swift, de 33 anos, e a estrela da NFL Travis Kelce, também com 33 anos. Segundo informações, os dois têm sido vistos juntos nas últimas semanas.

O suposto relacionamento teria começado após um episódio engraçado durante um dos recentes concertos da turnê ?Eras? de Taylor Swift. Travis Kelce, jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs, teria tentado, sem sucesso, entregar seu número de telefone a Swift durante o evento.

Uma fonte próxima aos artistas relatou que Taylor e Travis estão ?saindo discretamente? e que eles se encontraram quando a cantora estava em Nova York há algumas semanas.

Até o momento, os representantes de Kelce e Swift não responderam aos pedidos de comentários do Page Six, o que mantém o mistério em torno desses rumores de romance

Embora nem Taylor Swift nem Travis Kelce tenham confirmado diretamente os rumores do relacionamento, Travis mencionou em seu podcast ?New Heights? que esteve recentemente em Nova York durante uma folga. Quando questionado sobre o que fez em sua semana de folga, Travis inicialmente tentou despistar, mas acabou admitindo que esteve em Nova York.

Durante o mesmo episódio, Travis e seu irmão, Jason Kelce, discutiam o novo visual do jogador, incluindo o bigode. Quando Jason perguntou se Travis havia descoberto o que Taylor Swift achava de seu novo visual, Travis desconversou e não quis falar sobre o assunto, sugerindo que a cantora poderia gostar do novo estilo.

Esses rumores de romance surgiram cerca de um mês depois que Travis Kelce revelou que planejava dar a Taylor Swift uma pulseira de amizade com seu número antes de um de seus shows em Kansas City. No entanto, ele lamentou que a cantora não conversasse antes ou depois dos shows para preservar sua voz para as 44 músicas que ela canta durante suas apresentações.

Até o momento, não está claro quando Taylor Swift teria conhecimento da gentil oferta de Travis Kelce, mas parece que a persistência do jogador de futebol americano valeu a pena

Antes do suposto romance com o jogador da NFL, Taylor Swift foi vinculada a Matty Healy, da banda 1975, após o término de seu relacionamento de seis anos com o namorado de longa data Joe Alwyn.

Por sua vez, Travis Kelce também encerrou recentemente um relacionamento de longa data com a modelo Kayla Nicole, com quem namorou por cinco anos, às vezes com idas e vindas.