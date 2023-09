Sharon Osbourne posa com os cinco netos: "meu coração transborda"

Sharon Osbourne, personalidade da TV, demonstrou seu amor pela família ao compartilhar uma foto carinhosa com seus cinco netos em sua conta no Instagram. Aos 70 anos, Sharon é avó dos quatro filhos de seu filho Jack e do filho de sua filha Kelly.

Na foto, Sharon aparece segurando Sidney, filho de Kelly, e Maple Artemis, de 13 meses, filha de Jack. Ao seu redor, estão suas outras netas: Minnie Theodora, de 5 anos, Andy Rose, de 7, e Pearl, de 10, todas filhas de Jack.

Na legenda da foto, a orgulhosa avó escreveu: ?Meu coração transborda ❤️?. A imagem reflete o amor e a felicidade que Sharon sente por sua família.

Sharon Osbourne é mãe de três filhos: Aimée, Kelly e Jack, frutos de seu longo casamento com Ozzy Osbourne, de 74 anos. Recentemente, Kelly, de 38 anos, deu as boas-vindas ao seu primeiro filho com o músico do Slipknot, Sid Wilson, em 2022.

No início da segunda temporada do podcast ?The Osbournes,? Kelly compartilhou seu amor por seu filho Sid, chamando-o de ?maravilhoso? e ?a melhor coisa que já aconteceu? em sua vida

Ela também revelou que Sid adora passar tempo com sua avó, Sharon, rindo e se divertindo.

Enquanto isso, Jack Osbourne, de 37 anos, que é pai de três filhas com sua ex-esposa Lisa Stelley e da filha Maple com sua noiva Aree Gearhart, embarcou no desafio do reality show ?Special Forces: World's Toughest Test.? Antes de partir para as gravações, a família deu conselhos para que ele tomasse cuidado e não se machucasse, tendo em mente a responsabilidade como pai.

A foto compartilhada por Sharon Osbourne é um testemunho do amor e da união que a família Osbourne compartilha, celebrando a alegria de ter os cinco netos ao redor.