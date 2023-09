Preso segundo suspeito por envolvimento no ataque contra Mingau; ele segue em estado grave

A polícia prendeu, na manhã desta sexta-feira (15), um jovem de 19 anos suspeito de envolvimento no ataque contra o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, do Ultraje a Rigor, que segue internado em estado grave após ser baleado na cabeça. De acordo com a investigação, foi o rapaz quem avistou o carro do músico se aproximando da boca de fumo e alertou os outros criminosos.

“Uma testemunha relatou que ele estava na Praça do Ovo no dia do ataque e teria gritado ‘tá mandado’ quando o carro passou pelo quebra mola em alta velocidade, com os vidros escuros e fechados. Logo depois começaram os tiros. Ele é o responsável por fazer essa comunicação e estava na Praça do Ovo”, disse o delegado Marcello Russo, titular da Delegacia de Paraty, em entrevista ao G1.

Conforme o delegado, com o rapaz, os policiais apreenderam uma pistola, cuja bala é compatível com que a feriu o músico. Além disso, foram localizados dois carregadores, munições, material para embalar drogas, rádio comunicador e uma grande quantidade de entorpecentes.

Russo ressaltou, no entanto, que outros três suspeitos de envolvimento no caso, que tiveram mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça, ainda seguem foragidos. Um outro homem, de 29 anos, foi detido no dia do ataque.

Arma, munições, carregadores e drogas apreendidas com rapaz suspeito de envolvimento no ataque contra Mingau (Divulgação/Polícia Militar)

Estado de saúde

Mingau segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, sedado e mantido sob ventilação mecânica. Conforme o boletim médico, ele passou por uma traqueostomia na última segunda-feira (11) e o quadro de saúde é considerado grave.

A equipe médica destacou que o baixista foi atingindo pelo projétil do lado esquerdo da cabeça, sendo que ele atravessou o cérebro e saiu.

Segundo os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, como linguagem e visão. Por isso, foram adotados alguns cuidados para evitar complicações neurológicas, “com uso de antibióticos, anticonvulsivantes e medidas para conter o aumento da pressão intracraniana”.

Relembre o caso

Mingau foi baleado na cabeça na noite de sábado (2), em Paraty, interior do Rio de Janeiro. De acordo com um amigo do músico, eles estavam indo fazer um lanche quando o carro foi atingido por tiros e um deles acertou a cabeça de Mingau.

Mas segundo o G1, à Polícia Militar o acompanhante de Mingau disse que ambos estavam indo comprar drogas no local, que segundo a polícia é um conhecido ponto de venda de drogas e dominada por narcotraficantes.

O delegado Marcelo Russo disse que o carro em que Mingau estava com o amigo passou por uma área dominada pelo tráfico e acabou sendo alvejado.

“Os integrantes dessa facção praticam o tráfico de forma armada e, nesse caso, o veículo da vítima entrou em um local, precisamente na Praça do Ovo, onde nós temos uma boca de fumo, um local conhecido como ponto de compra e venda de drogas ilícitas. É uma área perigosa, que deve ser evitada”, explicou ele.

“Ao passar no quebra-molas, segundo informações, tenha talvez dado, chamado a atenção de forma que assustou os criminosos e eles efetuaram esse disparo contra o veículo”, disse o delegado.

