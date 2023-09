Perseguidor de Drew Barrymore é detido na Semana de Moda de Nova York em busca de Emma Watson

Chad Michael Busto, o suposto perseguidor de Drew Barrymore, foi preso novamente durante a Semana de Moda de Nova York após invadir um camarim e exigir ver Emma Watson. Os detalhes do caso estão surgindo, e o indivíduo enfrenta acusações sérias.

Chad Michael Busto, de 43 anos, foi detido após supostamente entrar em um camarim onde modelos e maquiadores se preparavam para um desfile no Brooklyn Navy Yard. Ele teria gritado: ?Quero me casar com Emma Watson. Deixe-me falar com Emma Watson. Deixe-me tirar uma foto com Emma Watson.?

Várias apresentações da Semana de Moda ocorriam no local naquele dia, incluindo o prestigiado desfile de Ralph Lauren. No entanto, não está claro se Emma Watson, de 33 anos, estava presente no local. Diante da situação, a administração chamou a polícia, resultando na prisão de Busto sob acusações de invasão e conduta desordeira.

O suspeito já possuía um mandado de prisão ativo por supostamente não comparecer a um compromisso com a polícia nos Hamptons para colocar uma tornozeleira eletrônica, depois de circular de bicicleta por Nova York em busca de Drew Barrymore, de 48 anos. No mês passado, ele foi preso em Sagaponack após vizinhos da apresentadora de TV chamarem a polícia para relatar a presença suspeita de um homem procurando sua casa.

Chad Michael Busto, 43 anos, é fotografado na estação de trem de Hampton Bays após sair do Tribunal de Hampton Bays em Southampton - Matt Agudo / SplashNews.com

Até o momento, não há informações sobre comentários ou declarações oficiais de Chad Michael Busto, do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), de Emma Watson ou de Drew Barrymore. Vale destacar que no mês passado, Busto tentou confrontar Drew Barrymore enquanto ela entrevistava a cantora Reneé Rapp no palco do 92NY, em Manhattan, gerando uma intervenção rápida da segurança.

Chad Michael Busto está agendado para comparecer ao tribunal criminal do condado de Kings, em Brooklyn, em 10 de outubro, para enfrentar as acusações relacionadas ao caso de Emma Watson. A situação continua a evoluir, e mais informações podem surgir à medida que o processo avança.