Justin Timberlake compartilha emocionante vídeo de NSYNC de volta ao estúdio

O ícone da boy band *NSYNC deixou Taylor Swift e toda a América perplexa com sua épica reunião no MTV Video Music Awards, e agora todos sabem que isso estava preparando o terreno para algo grandioso.

Na tarde de quinta-feira, Justin Timberlake foi ao Instagram para compartilhar um vídeo emocionante dos rapazes todos juntos no estúdio para gravar sua primeira música em mais de 20 anos.

?Então muitas estrelas se alinharam, por isso entrei em contato com todos vocês?, Justin é visto dizendo para Lance, JC, Joey e Chris. ?Se fizermos esta música, será uma carta de amor aos nossos fãs. Eu ficaria honrado em ter o grupo nesta música.?

Os rapazes são vistos gravando novas letras para a faixa ?Better Place?, dando aos fãs uma audição muito melhor da próxima música do que foi revelado no trailer de Trolls durante a noite.

?Isso soa ótimo?, diz Justin, enquanto todos curtem a música. ?Essa é a primeira música do *NSYNC finalizada em 23 anos??, acrescenta Lance, antes de Timberlake dizer: ?Escuta, cara, eu amo vocês, isso é épico, cara.?

O clipe termina com ele e Fatone em um doce abraço.

?Reuni meus irmãos no estúdio para trabalhar em algo divertido e a energia foi especial?, Timberlake legendou a postagem. ?Better Place será lançada em 29/09 🙏🏻 AMO VOCÊS.?

A reunião do *NSYNC e a gravação desta nova música prometem emocionar os fãs, que aguardam ansiosamente o lançamento de ?Better Place? em setembro.