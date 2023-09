Jojo Todynho celebrou perda de peso após o primeiro mês da cirurgia bariátrica

Jojo Todynho celebrou o primeiro mês após a cirurgia bariátrica do jeito que ela gosta: dançando! Pelas redes sociais, a famosa apareceu em sua fala se divertindo ao som do funk.

Quem acompanhou a famosa viu que, aos 26 anos, ela esbanjou felicidade e deixou os comentários criticando sua operação de lado. No vídeo, Jojo está na sala de sua mansão, no Rio de Janeiro, rebolando muito, um mês após a realização da bariátrica.

Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

Aos fãs, Jordana já revelou que perdeu cerca de 18 kg desde que passou pelo procedimento médico. Jojo ainda está de short e top, ambos na cor preta, e não hesita em descer até o chão, mostrando que sua recuperação está cada vez melhor.

Bariátrica trouxe preocupações

A cirurgia também trouxe alguns dramas para Jojo Toddynho, que vão além da dieta. Pelo Instagram, a cantora de Que Tiro Foi Esse disse, nos primeiros dias de recuperação, que teria que fazer algo que ainda não tinha pensado: trocar o guarda-roupa.

Depois da cirurgia bariátrica, Jojo Todynho pretende voltar para academia (Reprodução/@jojotodynho)

Aos seus milhares de seguidores, a campeã de A Fazenda disse lamentou o fato: “Gente, está me dando uma tristeza, eu perdi o meu guarda-roupa todo. Esse bazar que eu vou fazer no final do ano vai praticamente todo. Vai tudo embora”, disse ela, lembrando que vai perder mais peso.

Porém, a chateação de Jordana passou logo e ela refez a sua ideia. Aos fãs e seguidores, a cantora disse que não perdeu nada: “Não perdi não, eu ganhei roupas novas”, comemorou ela, que aproveitou para fazer um convite para possíveis publicidades.

Ainda na área da piscina, a campeã do reality show da Record TV contou um detalhe sobre a cirurgia bariátrica: “O Toddy agora vai viver de boca fechada, fizeram um furo bem na boca dele”, brincou ela, ao mostrar a tatuagem.

