Joe Manganiello deixa a academia com atriz 13 anos mais nova em meio ao divórcio com Sofía Vergara

Joe Manganiello, estrela de ?Magic Mike?, foi recentemente visto saindo de uma sessão de ginástica com a atriz Caitlin O'Connor, que é 13 anos mais jovem do que ele. Essa aparição ocorreu menos de dois meses após o anúncio de seu divórcio de Sofía Vergara.

Manganiello, de 46 anos, e O'Connor, de 33, foram flagrados caminhando lado a lado após uma sessão de exercícios no Gold's Gym em Venice, Califórnia. As fotos exclusivas foram obtidas pela Page Six, revelando Manganiello pulando em seu Cadillac SUV enquanto Caitlin confortavelmente ocupava o banco do passageiro.

Joe Manganiello Dating Actress Caitlin O'Connor Amid Sofia Vergara Divorce https://t.co/ETnqnjqR7t — TMZ (@TMZ) September 15, 2023

Enquanto Joe ostentava seu bíceps recém-tatuado em roupas esportivas, Caitlin impressionava com sua excelente forma em leggings pretas texturizadas e um zíper azul curto, destacando sua barriga tonificada. Caitlin O'Connor, uma atriz de ?Winning Time? e com breves aparições em séries de TV populares, reside em Los Angeles e foi criada na Pensilvânia.

Representantes de ambos os artistas ainda não se pronunciaram sobre essa crescente proximidade. A notícia de que Joe Manganiello e Sofía Vergara, de 51 anos, estavam se divorciando após sete anos de casamento foi inicialmente divulgada pela Page Six em 17 de julho. Em comunicado conjunto, eles pediram respeito à privacidade enquanto enfrentavam essa nova fase de suas vidas.

Uma fonte informou que o casal estava se distanciando há algum tempo, e Joe Manganiello entrou com o pedido de divórcio dois dias depois. Vergara, por sua vez, solicitou que o acordo pré-nupcial fosse cumprido.

Houve especulações sobre o motivo da separação, incluindo o desejo de Manganiello de ter filhos, enquanto Vergara já é mãe de um filho de 31 anos, fruto de seu primeiro casamento. No entanto, Vergara parece estar aproveitando sua liberdade após o relacionamento, sendo vista viajando e se divertindo.

O relacionamento entre Joe Manganiello e Sofía Vergara começou em 2014, quando se conheceram em um evento, enquanto ela estava noiva de outro homem. Após uma rápida reviravolta, eles se casaram em uma cerimônia luxuosa em 2015, mas agora, como a Page Six relata, ambos estão seguindo caminhos separados em suas vidas pessoais.