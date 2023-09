Jeremy Renner e ex-mulher surpreendem ao aparecerem juntos após divórcio conturbado

Jeremy Renner, astro de 52 anos conhecido por seu papel como o Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, e sua ex-mulher, Sonni Pacheco, recentemente chamaram a atenção ao serem vistos juntos na inauguração de uma casa noturna em Los Angeles. Isso aconteceu após um divórcio altamente conturbado e público, que incluiu acusações graves e uma batalha pela custódia de sua filha de 10 anos, Ava.

O casal havia se casado em 2014, pouco tempo após o nascimento de Ava, mas a relação tumultuada durou apenas dez meses. A separação levou a uma disputa legal pela custódia de sua filha. Sonni Pacheco, ex-modelo, solicitou à Justiça a custódia total de Ava, alegando preocupações com a segurança da criança na presença de Jeremy.

89539-mom_quick-celeb-marriages_02_rennerpacheco_fame_ffn_downey

Fonte: mom.com/entertainment

Sonni já acusou Jeremy de ameaçá-la de morte enquanto estava sob a influência de álcool e drogas, além de ter supostamente efetuado disparos no teto enquanto Ava dormia em seu quarto. Ela também alegou que o ator tinha um histórico de abuso de substâncias, comportamento abusivo verbal e emocional e frequentemente estava sob o efeito de drogas e álcool enquanto estava com a filha.

Apesar dessas alegações e da disputa pública, Jeremy Renner e Sonni Pacheco continuaram compartilhando a guarda de Ava. Recentemente, Sonni visitou Jeremy durante sua recuperação de um grave acidente envolvendo um limpador de neve no início do ano. O acidente deixou o ator com múltiplas fraturas em seu corpo e quase custou sua vida.

Jeremy Renner and Ex-Wife Sonni Pacheco Together Again #ExWife #Jeremy https://t.co/idaoZgjQiw — New York Today News (@Nytodaynewz) September 15, 2023

A aparição pública conjunta do ex-casal na inauguração da casa noturna em Los Angeles tem gerado especulações sobre o atual estado de sua relação e como isso pode impactar o futuro de Ava. Enquanto isso, fãs e observadores continuam a acompanhar de perto o desenrolar dessa história de altos e baixos.