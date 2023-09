Famosos marcam presença no "Show do Século" de DJ Alok no Copacabana Palace

Noite de chuva e frio, mas repleta de estrelas e música eletrônica no ?Show do Século?. O DJ Alok celebrou seus 32 anos e o centenário do icônico hotel Copacabana Palace com uma apresentação única na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, que encantou celebridades e fãs.

O evento, que marcou a comemoração de dois momentos especiais, não foi impedido pela inclemente chuva e temperaturas baixas, que não desanimaram as estrelas que vieram prestigiar o talentoso DJ. Maisa Silva, Luciano Huck, Angélica, Marcos Mion, Suzana Gullo, Rebecca, Marcos Pitombo, Lúcio Mauro Filho, Tadeu Schmidt, Douglas Silva, Marvvila e Juliana Knust foram algumas das celebridades que marcaram presença no Copacabana Palace.

A apresentação de DJ Alok foi uma experiência única para o público, pois incluiu elementos espetaculares, como drones, fogos de artifício e um espetáculo de luzes, algo inédito no Brasil. O DJ misturou com maestria sua música eletrônica característica com o ritmo contagiante do samba, criando uma atmosfera vibrante e envolvente.

O ?Show do Século? não apenas celebrou o aniversário do DJ de renome internacional, mas também homenageou o Copacabana Palace, um ícone da cidade do Rio de Janeiro que completou 100 anos de história. A fusão de música eletrônica, samba e os elementos visuais impressionantes proporcionou aos presentes uma noite memorável.

Mesmo sob as condições adversas do clima, os famosos se uniram para celebrar a música, a cultura e o aniversário do DJ Alok, tornando o ?Show do Século? uma noite que ficará na memória de todos que estiveram presentes no histórico Copacabana Palace.