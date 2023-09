Estopinha no médico: Primeira pet influencer brasileira vive momentos difíceis

Primeira Pet influencer do Brasil, Estopinha está no veterinário e passa por momentos difíceis (Reprodução/@estopinharossi)

Aos 14 anos, a cadela Estopinha, a primeira pet influencer brasileira, enfrenta dias difíceis. Segundo o veterinário e apresentador Alexandre Rossi, tudo começou com uma infecção na unha, mas gerou outros problemas de saúde.

Com o quadro clínico estável, a cachorra está internada há seis dias e toma medicamentos para conter problemas no estômago, que pioraram ao longo dos dias. Ao desabafar sobre o momento, o colaborador do Encontro com Patrícia Poeta, na TV Globo, disse que o trabalho ajuda a “processar o luto que vive”.

Mesmo com o quadro clínico estável, Estopinha é uma cadela idosa, precisando de cuidados maiores, mas Alexandre também analisa se o melhor é “deixá-la ir”, caso a qualidade de vida da primeira pet influencer brasileira piore.

“Se eu sentir que ela não vai ter uma qualidade de vida ou que a saúde dela está muito deteriorada, e o sofrimento vai ser muito grande e prolongado, eu vou deixar ela ir, não importa o que que outras pessoas vão sentir. Eu coloco a qualidade de vida dela em primeiro lugar”, afirmou o veterinário.

Mas, Alexandre Rossi acredita que Estopinha pode sair dessa: “Eu não perdi as esperanças de ela melhorar e ainda curtir a vida. Ela tem 14 anos, é uma idosa, a saúde dela não é perfeita, mas ela também tinha uma qualidade de vida muito boa e, se eu recuperá-la, com a ajuda de toda a equipe veterinária e todo o carinho que vocês estão mandando, e conseguir mais um ou dois anos de vida sem sofrimento ou com sofrimento controlado, que valha a pena”.

Vivendo o processo de luto do cão

Independente do futuro, o veterinário do Encontro com Patrícia Poeta já enfrenta o luto de frente. Sabendo que Estopinha é uma cadela idosa, o famoso já começou, aos poucos, a viver o luto: “O meu luto começou quando notei as mudanças no comportamento da Topa [apelido carinhoso da cadelinha] com a chegada da velhice”.

Segundo Alexandre, o momento é de atenção e muito foco na saúde da primeira pet influencer do Brasil.

LEIA TAMBÉM: Tarot indicativo: as mensagens que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Relembre como Estopinha foi adotada

Em 2009, Alexandre Rossi adotou a cadelinha, que não era filhote, mas ganhou o coração do veterinário, que naquele momento trabalhava na Record TV. Ela tinha sido abandonada por duas famílias, que alegaram não conseguir lidar com o “jeito” da pet.

Antes de ganhar um perfil no Instagram, onde conta com 752 mil seguidores, chamado @estopinharossi, e ser uma influenciadora digital, Estopinha aparecia na televisão, quando o veterinário entrava na casa de anônimos para ajudar com técnicas de como deixar os cães mais dóceis.

LEIA TAMBÉM: Cão idoso passa 6 anos carregando seu ‘sósia’ em suas viagens