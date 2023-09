Cleo Pires: "Orlando Morais me deu a noção do que é ter um pai"

Cleo Pires, conhecida por sua atuação talentosa nas telas, abriu o coração em uma emocionante entrevista para a revista CARAS desta semana. A atriz não economizou palavras ao expressar sua profunda gratidão e apreço por Orlando Morais, seu ?segundo pai?, e como essa relação moldou sua vida.

?Ele me deu a noção do que é ter um pai e isso te dá força, confiança?, revelou Cleo, enfatizando a influência positiva de Orlando em sua trajetória. A entrevista também trouxe à tona seu novo projeto musical, ?Eu & Elas?, que envolve as outras duas irmãs, Anttónia e Ana Morais.

Orlando Morais, marido da atriz Glória Pires há mais de 35 anos, também compartilhou sua perspectiva sobre a criação dos filhos. ?Na minha família, todo mundo sempre teve liberdade de fazer tudo, sem julgamentos. Meus filhos são livres, loucos e responsáveis. Não criei ninguém para ser exemplo, criei seres humanos que erram e acertam?, explicou o músico, destacando o valor da liberdade na educação de seus filhos.

A relação entre Cleo e Orlando é um testemunho de amor e compreensão, com a atriz enfatizando a importância desse vínculo, mesmo sendo filha biológica de Fábio Jr. A família unida celebrou recentemente um marco especial em suas vidas, com Cleo, Antonia, Ana e Bento fazendo parte de uma jornada que começou nas margens do Rio Araguaia em Goiás.

?Nas margens do Rio Araguaia em Goiás, na cidade de Aruanã, nos olhamos pela primeira vez com um sentimento de puro amor, felizes, sem planos, mergulhando naquele rio dourado de tanto sol?, relembrou Glória Pires, demonstrando o amor e a gratidão que permeiam sua família.

A história de Cleo Pires e Orlando Morais serve como um lembrete tocante da importância das relações familiares e como elas podem moldar nossas vidas de maneiras profundas e significativas. Este vínculo é verdadeiramente uma lição de amor e aceitação que ressoa com muitos.