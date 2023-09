Claudia Abreu cai em golpe de passagens aéreas no Instagram; veja como evitar

Os golpes virtuais não param de acontecer e, é claro, que ninguém está imune de cair em um e prova disso é que a atriz Claudia Abreu, que se destacou em inúmeras novelas da TV Globo, como Cheias de Charme, contou aos fãs que foi vítima de criminosos na web.

Pelo instagram, a veterana da TV Globo usou os stories para compartilhar com os fãs que comprou passagens de avião ao clicar em um anúncio falso que aparece na mesma rede social e perdeu dinheiro. A famosa acreditava ser de uma empresa oficial e fez um alerta aos seus seguidores.

“Amigos, comprei uma passagem pela Decolar, porém foi em anúncio pelo Instagram, que me direcionou para um perfil falso. Paguei no Pix. Nunca façam isso”, escreveu a atriz.

Atriz Claudia Abreu vaisa que caiu em golpe de passagens aéreas no Instagram (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Claudia Abreu também fez um pedido: “Entre na página oficial sempre e se certifique que seja aquele valor”, disse ela, que mostrou um print de sua conversa com o perfil falso, onde pensava que estava comprando passagens de ida de volta do Rio de Janeiro para São Paulo.

Fique alerta aos golpes no Instagram

As redes sociais estão cheias de empresas, propagandas e links, mas nem tudo é confiável, por isso, a Polícia Civil de São Paulo alerta sobre golpes que têm sido praticados com frequência, principalmente tendo as contas do Instagram como alvo.

O delegado Carlos Henrique Ruiz, titular da 3ª Delegacia de Polícia sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Redes de Dados, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), alerta os usuários sobre os crimes mais comuns, como o recebimento de mensagens com perfis falsos enviados às vítimas, nos quais os criminosos oferecem alguma oferta atrativa e a pessoa acaba clicando em um link.

LEIA TAMBÉM: Tarot indicativo: as mensagens que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

“Nesse caso, os criminosos analisam a atividade do perfil do alvo, os locais onde ele costuma frequentar, quais lojas gosta de comprar, etc, e aí mandam uma mensagem via direct com um perfil falso. Normalmente, oferecem alguma promoção ou produto com valor baixo e a pessoa acaba acreditando que se trata do perfil oficial e clica. No entanto, esse link acaba direcionando sua conta para uma determinada linha, clonada pelos bandidos. Em seguida, eles fazem o processo de recuperação da senha e o dono perde o acesso”, disse.

O delegado alerta que, para evitar esse tipo de situação, o usuário deve seguir as orientações de segurança dadas pelo próprio Instagram (veja mais informações abaixo) e alguns processos simples, como a verificação em duas etapas.

Instagram Instagram: podrás responder con GIFs a las publicaciones de la red social muy pronto

“Existe um autenticador, fora do Instagram, que gera números aleatórios, que mudam de minutos em minutos para essa autenticação em duas etapas. Assim, para alteração de senha, só quem tem esses dados conseguirá efetivar a transação. Mesmo que o golpista tenha clonado a linha, ele não terá acesso a esses dados e não conseguirá entrar no perfil. O problema nesse caso é se o celular for roubado, pois aí sim o criminoso pode acessar esse app. Mesmo assim, vale a pena seguir esse passo, pois ele vai dificultar ainda mais o acesso para terceiros”, destacou Ruiz.

O delegado alerta, ainda, que os usuários também devem evitar clicar em links de contas desconhecidas e, caso tenha problemas com a conta do Instagram, além de seguir os passos recomendados pela rede social, deve registrar um boletim de ocorrência na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil.

LEIA TAMBÉM: Olhos ligeiros: apenas quem é veloz consegue encontrar ‘SERVIR’ e ‘OFERTAR’ neste caça-palavras em apenas 22 segundos