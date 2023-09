Cartel ameaça cantor após performance de música sobre El Chapo

Na esteira de uma performance arrebatadora no festival Coachella no início deste ano e de uma aparição no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Peso Pluma, de 24 anos, enfrenta agora ameaças de morte vindas do temível Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) do México.

Peso Pluma, cujo nome verdadeiro é Hassan Emilio Kabande Laija, apresentou-se no último fim de semana em um festival na Cidade do México, onde incluiu em seu repertório músicas do gênero narcocorrido, uma subcategoria da música mexicana que venera os traficantes de drogas do país.

Enquanto Peso Pluma entoava a canção ?Siempre Pendientes? (Sempre Pronto), a multidão se juntou ao coro de ?J.G.L?, referindo-se ao nome completo de El Chapo, Joaquín Guzmán Loera. Outra letra da música dizia: ?Eu cuido da plaza do Sr. Guzmán?. Uma ?plaza? é uma área usada para o tráfico de drogas.

Contudo, o CJNG, inimigo jurado do Cartel Sinaloa de El Chapo, não ficou impressionado com a performance. Na terça-feira, banners apareceram em toda a cidade de Tijuana, com ameaças diretas a Peso Pluma, ordenando que ele cancelasse seu próximo concerto marcado para 14 de outubro.

Uma das mensagens traduzidas dizia: ?Isso é para você, Peso Pluma. Abstenha-se de se apresentar em 14 de outubro, pois será sua última apresentação, devido à sua falta de respeito e língua solta. Compareça e nós acabaremos com você.?

“Evite se apresentar no dia 14 de setembro, porque será seu último show”, avisa um cartaz. pic.twitter.com/ycgpdgWbIq — poponze (@poponze) September 14, 2023

Relatos da imprensa local informam que um homem foi preso em relação aos banners. O Secretário de Segurança de Tijuana, Fernando Sánchez, afirmou ao The San Diego Union-Tribune que uma investigação foi lançada e que as autoridades decidirão se o concerto será cancelado após a conclusão da mesma. A prefeita de Tijuana, Montserrat Caballero, destacou que o cantor não entrou em contato com as autoridades até o momento.

Peso Pluma, o "Real Trap" Do México.



O Cantor Peso Pluma foi ameaçado pelo cartel de um dos traficantes de drogas mais procurados do mundo para não ir a Tijuana depois de cantar músicas sobre "El Chapo".



Para entender melhor a relação do Peso Pluma com o tráfico, é importante… pic.twitter.com/TVtjQCaqO6 — Rap World (@rapworldbr) September 15, 2023

De acordo com o TMZ, alguns de seus próximos shows foram adiados, embora não esteja claro se isso está relacionado às ameaças. Segundo a VICE, Peso Pluma apresentou pelo menos duas músicas no fim de semana que faziam referência ao Cartel Sinaloa. Outra de suas canções, ?El Gavilán?, menciona ?Don Iván? - filho de El Chapo, Iván Guzmán, que atualmente possui uma recompensa de US$ 5 milhões por sua captura.

Peso Pluma, de 24 anos, é um dos artistas mais ouvidos no mundo e se apresentou nesta terça-feira (12/9) na premiação do VMA.https://t.co/kwXbrxfGcM — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) September 14, 2023

É importante notar que ao longo dos anos, vários cantores de narcocorrido foram assassinados, supostamente por pistoleiros de cartéis, devido às suas supostas ligações com gangues rivais. Sergio Vega, em 2010, e Valentín Elizalde, em 2006, são apenas dois exemplos trágicos desse fenômeno. A segurança de Peso Pluma permanece uma preocupação urgente, enquanto as autoridades continuam a investigar as ameaças e sua veracidade.