Carolina Dieckmann deixou o Brasil: Fotos mostram onde a famosa está morando

Sem nenhum grande trabalho no Brasil, por enquanto, a atriz Carolina Dieckmann se despediu do país e já está em Miami, nos Estados Unidos, cidade onde mora por mais de seis anos. A revelação foi feita pela própria celebridade, que postou diversas fotos ao chegar no destino que ela chama de “lar”.

No Instagram, Dieckmann mostrou-se muito feliz aos seus mais de 8 milhões de seguidores, que também acompanham sua vida ao lado do marido, Tiago Worcman, e do filho mais novo, José: “Chegando numa cidade que aprendi a chamar de minha”, escreveu Carol.

Dentro do avião, Carolina Dieckmann não segura a emoção ao voltar aos EUA (Reprodução/@carolinadieckmann)

Por causa da diferença de horário, ainda era madrugada no Brasil quando as publicações feitas no perfil da atriz da TV Globo eram visualizadas no Instagram, onde a famosa posta muitos momentos do dia a dia e de viagens que faz pela “terra do Tio Sam”.

“Pela janela do carro... Passei um sétimo da minha vida aqui; reconheço o caminho, a luz, o calor. Quando se mora numa cidade por tanto tempo, ela vira um novo colo e para sempre um aconchego”, legendou a atriz ao compartilhar a vista do carro e uma selfie sorridente.

No Instagram, Carolina Dieckmann diz que aprendeu a amar Miami (Reprodução/@carolinadieckmann)

O último trabalho de Carol Dieckmann no Brasil foi na novela Vai na Fé, onde ela interpretou a advogada Lumiar. Para isso, ela precisou deixar tudo que tinha nos Estados Unidos e voltar ao Rio de Janeiro, onde a trama foi gravada. Vale lembrar que a produção da TV Globo foi um grande sucesso e bateu recordes de audiência para o horário das 19 horas, algo que não acontecia durante um tempo.

Carolina Dieckmann nunca escondeu que gosta de morar em Miami (EUA). Em uma entrevista à Vogue, a famosa contou que a mudança trouxe qualidade de vida e tempo para a família: “Foi a melhor coisa. Trabalho desde os 13 anos, então nunca tive tempo para mim. Era uma novela atrás da outra, além de peça e filme”, contou a famosa.

