Bruno Gagliasso declara seu amor a Giovanna Ewbank no dia do seu aniversário

Bruno Gagliasso, renomado ator de 41 anos, não economizou nas palavras para expressar seu amor por Giovanna Ewbank, a atriz que comemorou 37 anos nesta quinta-feira, 14 de setembro. O casal, unido há 13 anos e pais de três filhos adoráveis - Títi, Bless e Zyan - celebrou esse dia especial de maneira comovente.

Em uma mensagem tocante compartilhada em suas redes sociais, Gagliasso declarou seu amor à esposa, dizendo: ?Caminhando juntos… Quando penso em você, o que me vem à cabeça é FELICIDADE. VOCÊ me faz feliz! Eu tenho certeza que você é [o] grande amor da minha vida e é com você que vou sempre olhar o horizonte. Parabéns! Te amo?.

Essas palavras carinhosas de Bruno Gagliasso aqueceram o coração dos fãs do casal, que há muito tempo acompanham sua jornada amorosa. A declaração emocional também serviu como inspiração para muitos outros casais que buscam expressar seu amor de maneira similar.

Além dessa mensagem apaixonada, o casal também compartilhou um vislumbre de sua vida em família, abrindo o álbum de fotos do feriado de 7 de setembro. As imagens revelaram momentos especiais com seus filhos no rancho da família, localizado no interior do Rio de Janeiro.

Bruno Gagliasso brincou com o registro do caçula Zyan, de 3 anos, chamando-o de ?tartaruga ninja? em um vídeo adorável. Também apareceu nas fotos Pedro Tourinho, um grande amigo da família, enfatizando a importância dos laços de amizade que cercam o casal.

Giovanna Ewbank compartilhou seu amor pelo final de semana com a legenda ?Nosso fim de semana 😉 só love?, destacando a felicidade e a harmonia que permeiam sua vida em família.

Este aniversário de Giovanna Ewbank não apenas celebrou mais um ano de vida, mas também evidenciou o profundo amor que ela e Bruno Gagliasso compartilham, inspirando outros casais a expressarem seu afeto de maneira genuína e calorosa.