Bruna Marquezine em Besouro Azul: cachê cinco vezes menor que o de Xolo Maridueña

Bruna Marquezine, aos 28 anos, fez sua estreia marcante em Hollywood ao interpretar Jenny Kord no filme ?Besouro Azul? (2023). No entanto, enquanto a atriz ganhou reconhecimento mundial, seu cachê para o papel levanta questões sobre desigualdade de gênero na indústria cinematográfica.

Segundo informações do The Hollywood Reporter, Marquezine recebeu um cachê de US$ 170 mil (aproximadamente R$ 830 mil) por sua atuação como par romântico do protagonista Jaime Reyes. Embora seja uma quantia significativa, não está à altura dos valores que iniciantes em Hollywood costumam receber, que variam de US$ 150 mil a US$ 300 mil (R$ 720 mil a R$ 1 milhão).

Por outro lado, Xolo Maridueña, o intérprete de Besouro Azul, recebeu um salário cinco vezes maior que o de Marquezine, totalizando US$ 850 mil (cerca de R$ 4 milhões). Isso ressalta a disparidade de remuneração entre homens e mulheres na indústria cinematográfica.

Susan Sarandon, uma veterana que desempenhou o papel da grande vilã no filme, recebeu um cachê de US$ 150 mil. Em contraste, Adriana Barraza, que interpretou a avó Nana, ganhou US$ 350 mil, enquanto Elpidia Carrillo, no papel da mãe de Jaime Reyes, levou para casa US$ 200 mil.

Embora ?Besouro Azul? tenha arrecadado impressionantes US$ 100 milhões nas bilheteiras em todo o mundo, com a maior parte desse valor (US$ 56,5 milhões) proveniente dos Estados Unidos, os salários dos atores podem ser afetados pela atual greve de artistas e roteiristas em Hollywood, que paralisou a divulgação do filme.

Essa discrepância salarial entre Bruna Marquezine e Xolo Maridueña destaca a importância contínua da luta por igualdade de remuneração entre atores e atrizes em Hollywood. Em uma recente entrevista, Marquezine compartilhou como está lidando com a proximidade de seus 30 anos, enfatizando a necessidade de não se comparar constantemente com os outros e abraçar o seu próprio ritmo de crescimento pessoal e profissional.