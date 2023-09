Beyoncé celebra "pausa agradável" para seu 42º aniversário com a família na Polinésia Francesa

Beyoncé, a superstar mundialmente aclamada, encontrou uma maneira doce e significativa de celebrar seu 42º aniversário. De acordo com fontes, a cantora tirou uma pausa de sua agitada turnê ?Renaissance World Tour? para desfrutar de um ?belas férias em família para celebrar seu aniversário?.

A vencedora do Grammy, que é casada com JAY-Z e é mãe de Blue Ivy, de 11 anos, e dos gêmeos Rumi e Sir, de 6 anos, com o rapper, escolheu a Polinésia Francesa como destino para esta comemoração especial, hospedando-se no The Brando Resort.

Uma fonte próxima à artista compartilhou: ?Foi uma pausa agradável para Beyoncé. A turnê tem sido intensa, e ela precisava recarregar as energias por alguns dias.? Durante a viagem, a família alugou várias vilas privadas, passando momentos de qualidade juntos. A fonte acrescenta: ?Eles aproveitaram a praia, tiveram jantares em família e participaram de várias atividades do resort. Todos se divertiram muito.?

A celebração do 42º aniversário de Beyoncé teve início no palco, durante o último dos três shows da turnê ?Renaissance? em Los Angeles, no SoFi Stadium, em 4 de setembro

Durante o espetáculo, Kendrick Lamar se juntou à estrela para uma apresentação ao vivo da colaboração deles, ?AMERICAN HAS A PROBLEM (REMIX)?, pela primeira vez. Além disso, Beyoncé foi surpreendida por Diana Ross, que subiu ao palco para cantar ?Happy Birthday? para ela.

Em um emocionante momento capturado pelos fãs, Beyoncé expressou sua gratidão a Diana Ross, dizendo: ?Muito obrigada, você é incrível. Esta é a lendária Diana Ross! Não haveria eu sem você, e agradeço muito por todos os seus sacrifícios, sua beleza e sua graça. Obrigada por abrir portas para mim. Muito obrigada.?

Beyoncé também prestou homenagem a Diana Ross em uma mensagem sincera no Instagram, agradecendo à ?incomparável Ms. Diana Ross? e elogiando sua influência e contribuição para a música

Após a festa no palco, Beyoncé compartilhou com os fãs momentos de sua celebração nos bastidores, incluindo fotos com seus pais, Mathew e Tina Knowles, e seu marido, JAY-Z, além de um bolo temático de bola de discoteca e balões.

A turnê ?Renaissance World Tour? é a primeira turnê solo de Beyoncé desde a ?Formation World Tour? de 2016. Ela começou sua jornada europeia em maio e, em julho, iniciou a perna norte-americana, que continua até outubro, encerrando em Kansas City, Missouri, em 1º de outubro.