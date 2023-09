Atriz Paula Barbosa arrasa com corpo escultural em dia de calor em Miami

A atriz Paula Barbosa, conhecida por sua interpretação marcante como Zefa no remake da novela Pantanal da TV Globo, deixou as redes sociais em polvorosa ao compartilhar fotos deslumbrantes de suas férias em Miami, nos Estados Unidos, aproveitando o dia ensolarado.

Nas imagens que ela compartilhou em seu perfil no Instagram na tarde desta quarta-feira, 13, a talentosa artista mostrou seu corpo escultural enquanto renovava seu bronzeado em uma praia de tirar o fôlego.

Em uma das fotos, Paula exibiu sua silhueta perfeita, aproveitando ao máximo o clima quente. Em outra imagem, a atriz continuou a deslumbrar, exibindo suas curvas impecáveis em um momento de descontração no quarto do hotel. Na legenda da postagem, ela escreveu: ?De um dia de muito calor?, e recebeu uma enxurrada de elogios de seus fãs, que não pouparam palavras de admiração. ?Lindíssima?, comentou uma seguidora. ?Simplesmente maravilhosa?, elogiou outra. ?Muito linda. E que corpão?, exclamou um fã encantado.

Recentemente, Paula desfrutou de umas férias luxuosas em um cruzeiro ao lado de seu marido, o produtor musical e empresário Diego Dalia, e seu filho de seis anos, Daniel. A atriz compartilhou que viajar em família é uma tradição: ?Viajamos juntos desde que o Dani era pequenininho, ele já está acostumado?, confessou.

Além de seu sucesso nas telas, Paula Barbosa também falou sobre o peso de ser neta do renomado autor de novelas Benedito Ruy Barbosa. Em uma entrevista à revista CARAS, a talentosa artista destacou que, ao longo de sua carreira, superou a pressão inicial relacionada à fama de seu avô. ?No meu primeiro trabalho, quando fiz a Edith, na novela Paraíso, em 2009, senti mais. Era muito nova, muito ansiosa, mas entendo. E meu avô me preparou para esse momento. Graças a ele, eu estudei muito, procurei estar segura para quando chegasse a hora de saber que dava conta, para poder lidar com isso e ir lá mostrar meu trabalho?, afirmou Paula Barbosa, mostrando seu compromisso e determinação no mundo do entretenimento.