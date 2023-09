Após ter perfil derrubado, Andressa Urach pede ajuda para denunciar fake: “Se passando por mim”

Após ter seu perfil oficial no Instagram retirado ao ar, a modelo Andressa Urach, de 35 anos, agora pede ajuda para denunciar um fake. Em postagem em uma página reserva, ela afirmou que tem alguém fingindo ser ela e pediu que os fãs a ajudem a derrubar a conta falsa.

“Denunciem esse fake se passando por mim”, escreveu a loira nos stories, mostrando o perfil que usa seu nome e foto. Nele, há uma mensagem destacando que “a conta oficial caiu” e que essa seria uma “página de fãs”.

A conta oficial de Andressa Urach saiu do ar na madrugada da última segunda-feira (11). Naquela data, ela usou a página do filho, Arthur Urach, para dizer que o bloqueio ocorreu depois que muitas pessoas fizeram denúncias. Desde que voltou ao mundo do entretenimento adulto, ela costumava postar muitos “conteúdos picantes” no perfil.

“Oi gente. Estou passando por aqui, pois sei que têm muitas pessoas que me admiram, que torcem por mim e estão preocupadas comigo. Quero dizer que estou muito bem”, começou ela. “O meu perfil no Instagram está em análise, foram muitas denúncias, muitas pessoas invejosas que não têm o que fazer da vida e querem fazer mal para as pessoas fazem isso. Mas eu acredito que tudo na vida é um plantio e tudo o que plantar vai colher”, disse ela.

Além dela, o ator pornô Jeferson Reis, conhecido como Jefão, com quem a ex-miss Bumbum gravou um vídeo de sexo, também teve a conta derrubada. Porém, o rapaz disse que já conseguiu recuperá-la. “Estou de volta hehe e aguarde novidades lá no meu perfil @jefaoator_oficial”, escreveu ele, citando seu perfil reserva no Instagram.

Na terça-feira (12), a loira decidiu abrir um perfil reserva, no qual segue atualizando sobre sua rotina. Em pouco tempo, ela já soma mais de 103 mil seguidores.

O Instagram não informou o motivo das contas terem sido retiradas do ar.

Andressa Urach disse que cobra R$ 15 mil por hora de programa, mas colunista desmentiu (Reprodução/Instagram)

Cachê desmentido

O nome da ex-miss Bumbum voltou a ser envolvido em uma polêmica, desta vez pelo cachê que ela cobra durante os programas. Em entrevista ao “Fofocalizando”, do SBT, ela disse que cobrava R$ 15 mil por hora. Porém, a colunista Fábia Oliveira, do portal “Metrópoles”, disse que os valores não são exatamente esses.

Conforme a colunista, fontes da boate Gruta Azul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde a modelo trabalha, revelaram que ela cobra R$ 3 mil por programa. Esse seria, inclusive, o teto dos valores praticados na casa, já que a maioria das demais meninas cobram uma média de R$ 500 dos clientes.

Andressa Urach ainda não se pronunciou sobre a informação.

