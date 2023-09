Após curtida polêmica em crítica à Anitta, assessor deixa equipe de Ludmilla

O assessor de Ludmilla publicou na última quinta-feira (14), que não faz mais parte da equipe da cantora. A demissão veio após uma polêmica envolvendo o nome de Anitta.

O perfil de Ludmilla teria curtido uma possível crítica à carreira internacional da Anitta e o prêmio de ‘Funk Rave’ no VMA.

“e tipo tudo mt artificial kkkkkkk ela claramente eh mt conectada la fora e ai todo evento performa uma música q ngm conhece ganha um prêmio de votação popular e se mantém o mito da carreira internacional”, escreveu o perfil.

e tipo tudo mt artificial kkkkkkk ela claramente eh mt conectada la fora e ai todo evento performa uma música q ngm conhece ganha um prêmio de votação popular e se mantém o mito da carreira internacional — lorena (@blowingshittup) September 13, 2023

Pouco tempo após a curtida, Lud esclareceu o problema e deu a entender que alguém da sua equipe teria feito aquilo.

“Gente tô em angra “dias de descanso” se reparar nem postando nada eu to, pq não tô on-line, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada mas na hora não foi ninguém né, ok”, disse.

Gente tô em angra “dias de descanso” se reparar nem postando nada eu to, pq não tô on-line, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada mas na hora não foi ninguém né, ok — LUDMILLA (@Ludmilla) September 14, 2023

Assessor esclarece demissão

Algumas pessoas chegaram a levantar o nome de Kaique Brasileiro como responsável pela curtida. Contudo, em sua carta de demissão, o profissional explicou que não fazia mais parte da equipe de Ludmilla quando ocorreu a polêmica.

“Ciclos se encerram para que outros possam se iniciar. Essa é a lei natural da vida. No dia 12/09 decidi encerrar um dos mais importantes da minha carreira até aqui. Comuniquei a minha decisão em uma conversa super amigável e acolhedora e todos estamos bem. Continuamos amigos e nos encontrando em outros âmbitos”, iniciou Kaique.

“Não via a necessidade de um comunicado, mas com os acontecimentos recentes, acho mais do que justo endereçar que no dia do acontecido, já não fazia mais parte da equipe da artista”.

Ludmilla respondeu apenas: “Love u”.

