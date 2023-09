A Fazenda: Dois confirmados terão que enfrentar a fúria dos fãs de Jojo Todynho

A Record TV resolveu tirar Jojo Todynho do sério? A lista confirmada pela emissora para o elenco de A Fazenda 15 conta com nomes que a campeã da 12ª temporada não pode nem ouvir, pelo menos, por enquanto.

O primeiro é Lucas Souza, ex-marido da funkeira, que estava cotado para outros programas do gênero, mas fechou com Adriane Galisteu e quer ser um dos campeões da atual versão. Porém, o seu maior desafio será fora da sede, já que ele precisa enfrentar os fãs de Jordana.

Durante o casamento com a atual contratada da TV Globo, Lucas enfrentou um grande cancelamento virtual e ficou com a imagem manchada, já que muitos seguidores afirmavam que ele só estava de olho na fama e no dinheiro de Todynho, com quem ficou por nove meses.

Famoso por causa do seu relacionamento com a campeã de A Fazenda 12, Lucas está com 23 anos e abandonou a carreira militar, mas deve voltar no próximo ano, segundo ele próprio. Atualmente, ele é influenciador digital e se intitula como coach de finanças.

Outra personalidade que entrou para irritar Jojo Todynho em A Fazenda é a funkeira Cariúcha, que é uma das principais adversárias da famosa nas redes sociais. Conhecida como Garota da Laje, a carioca arrumou diversas brigas virtuais com Jordana.

Com uma personalidade, a participante confirmada por Adriane Galisteu deve causar muito na sede do reality show rural. Na web, sua última movimentação rodou em torno de Renato Santiago, atual namorado de Jojo, que recebeu um carro de luxo de presente.

Sem papas na língua, Cariúcha chamou Todynho para o embate e chegou a afirmar que a campeã de A Fazenda teria comprado o namorado com coisas caras. No fim, a cantora de Que Tiro Foi Esse levou o caso para a justiça e processou a funkeira.

