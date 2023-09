A Fazenda: André Gonçalves mordeu a língua ao ser um dos confirmados no reality

Depois de muitos anos, André Gonçalves está de volta ao confinamento de um reality show. Sem contratos fixos e com o fim do seu relacionamento, ele foi confirmado em A Fazenda 15, que estreia na próxima terça-feira (19) e pode ser um dos mais polêmicos participantes.

Vale destacar que André também esteve em uma das temporadas de A Casa dos Artistas, no SBT, e disse ao sair do reality que nunca mais estaria dentro de um confinamento na TV. Mas, parece que ele mordeu a língua, segundo Rodrigo Carelli, diretor da Record TV.

“O André Gonçalves, ele fez a A Casa dos Artistas 2, e a saída dele foi muito polêmica. O Silvio atendia o telefone e a mulher que ligou se confundiu, pois ela gostava do André e, na verdade, era para eliminar, e o Silvio [Santos] falava se era ele que ela queria tirar e ela apenas confirmava: ‘é o André, o André’”, disse o diretor, durante a coletiva de imprensa.

Ao lado de Adriane Galisteu ele ainda lembrou que não tinha muito o que Silvio Santos fazer na época e André Gonçalves acabou sendo expulso da mansão onde o programa acontecia: “Ele ficou tão traumatizado que ele afirmou que jamais participaria de um reality show”.

Rodrigo Carelli contou que o convite ao ator ocorreu em outras edições de A Fazenda, mas ele afirmava que jamais faria parte do elenco: “De repente, agora ele apareceu dizendo que queria”, contou ele.

Fim do casamento com Danielle Winits

Após quase sete anos juntos, Danielle Winits e André Gonçalves anunciaram que terminaram o casamento. Em uma nota, publicada nas redes sociais, os famosos afirmam que o tempo juntos foi baseado no amor.

Danielle winits e André Gonçalves terminam casamento (Reprodução/Instagram)

“Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo”, diz a nota, publicada no Instagram.

Juntos desde 2016, o casal não comentava muito sobre o relacionamento, mas afirmaram que o anúncio sobre o fim da relação é para deixar o momento transparente para os amigos, fãs e a imprensa: “”Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos”.

