5 filmes na HBO Max que você deve assistir antes que eles sejam removidos: Angelina Jolie protagoniza um deles

Durante o mês de setembro, o HBO Max tem estado realmente agitado, acrescentando ao seu impressionante catálogo desde filmes clássicos e bem elogiados pela crítica, até títulos recém-lançados nos cinemas.

No entanto, durante este mês, a plataforma de streaming também está dizendo adeus sem parar a uma variedade de produções de diferentes gêneros que precisam ser vistos antes de serem removidos.

Filmes que saem da HBO Max em setembro

Por isso, a seguir, apresentamos 5 dos longas-metragens que serão removidos do HBO Max nos próximos dias para que você aproveite a última oportunidade de desfrutá-los no serviço digital.

Resident Evil: Bem-vindo a Raccoon City (2021)

Amantes de cinema de terror e ação têm que ver este reboot da saga de filmes Resident Evil, baseado nos videogames da Capcom, liderado por Kaya Scodelario, Robbie Amell e mais.

Na trama original, a Empresa Umbrella abandona Cidade Raccoon deixando-a destruída e com um mal sob o solo. Quando esse perigo se desencadeia, um grupo se une para desmascarar a empresa e sobreviver.

Quando sai da HBO Max?: 14 de setembro

Querido Evan Hansen (2021)

Ben Platt protagoniza esta adaptação cinematográfica do famoso musical que lhe valeu o Prêmio Tony como melhor ator de musical entre outros grandes prêmios.

A história se concentra na viagem de autodescoberta de Evan Hansen, um estudante do último ano do ensino médio com transtorno de ansiedade social que sofre com a perda de um companheiro por suicídio.

Quando sai do HBO Max?: 23 de setembro

Morbius (2022)

Jared Leto é a estrela deste filme da Marvel como Michael Morbius, um bioquímico com uma doença rara no sangue. Enquanto tenta curar-se, ele é acidentalmente infectado com vampirismo.

Após os eventos, ele se sente melhor do que nunca e adquire vários poderes, assim como também a necessidade de beber sangue. Será que seu lado bom conseguirá sobrepor-se às suas novas necessidades?

Quando sai do HBO Max?: 28 de setembro

Magic Mike XXL (2015)

Channing Tatum volta a encarnar Michael Lane nesta sequela de Magic Mike. Na ficção, Mike está aposentado da dança do estriptís há três anos e os outros Reis de Tampa querem seguir seus passos.

No entanto, eles não querem ir embora sem pena nem glória, mas com uma incrível última apresentação em Myrtle Beach junto à lenda "Magic Mike". A viagem os ajudará a aprender muito e a deixar o passado para trás.

Quando sai do HBO Max?: 29 de setembro

Agente Salt (2010)

Angelina Jolie brilha neste thriller de ação como Evelyn Salt, uma agente da CIA que é forçada a fugir e usar todos os seus conhecimentos quando um desertor a acusa de ser uma espiã russa.

Salt procura provar sua inocência, mas seus esforços são completamente infrutíferos por isso deve evitar que a capturem enquanto se perpetua a caçada para capturá-la e descobrir sua verdadeira identidade.