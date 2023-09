Vocalista do Molejo recebe alta, mas não deixa o hospital; entenda o motivo

Depois de um período no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, para tratar de um quadro de embolia pulmonar, o cantor Anderson Leonardo foi transferido para um quarto do hospital. Mas, o vocalista do Molejo não deve ir para casa, pelo menos, por enquanto.

Em um comunicado, a assessoria de imprensa do famoso avisa aos fãs, por meio das redes sociais, que o músico continua internado e sendo observado pelos médicos, mas, nesta quarta-feira (13), ele deixou o CTI, o que é uma boa notícia.

“A assessoria do Grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico de saúde do cantor Anderson Leonardo, que nesta tarde de quarta feira, 13 de setembro, teve alta do CTI indo para o quarto, permanecendo internado sem previsão de alta. Reforçamos o pedido aos amigos, fãs e contratantes”, diz o comunicado.

Vale destacar que os shows que aconteceriam no Espírito Santo seguem cancelados devido ao quadro clínico de Anderson Leonardo. Pelo Instagram, a equipe do grupo de pagode informou que novas datas serão marcadas.

Aos 51 anos, Anderson Leonardo também enfrenta um câncer inguinal, localizado na região da virilha. O tumor foi descoberto em outubro do ano passado e em janeiro de 2023 o famoso celebrou a cura, mas cinco meses depois ele contou que a doença atingiu seus testículos.

Com isso, o vocalista do Molejo voltou ao seu tratamento. Durante uma entrevista ao podcast Rocinha Cast. ele contou como percebeu que algo não estava certo: “Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado”.

Para disfarçar durante os shows, Anderson Leonardo afirmou que começou a usar camisetas mais longas: “Comecei a ficar preocupado com isso. Cheguei no camarim e comecei a chorar. É f*da para mim”, admitiu o famoso.

Na conversa, o cantor disse que este é um câncer raro, mas tudo segue controlado: “Eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso, vou lutar até o fim!”, destacou Anderson.

