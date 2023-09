Rema: Selena Gomez se tornou uma "amiga íntima" com o sucesso da colaboração "Calm Down"

O hit inesquecível do último ano foi ?Calm Down? de Rema e Selena Gomez — que se tornaram próximos devido à colaboração.

Enquanto caminhava pelo tapete vermelho no MTV Video Music Awards de 2023 na terça-feira, o músico nigeriano abriu o jogo sobre sua parceria com Gomez na criação da faixa de Afrobeats, que liderou as paradas em todo o mundo desde seu lançamento no ano passado.

Rema tinha fé em seus esforços artísticos ao criar a versão solo de ?Calm Down? para seu álbum ?Rave & Roses?, lançado em fevereiro de 2022, mas não poderia prever que o remix da música iria alcançar conquistas como vencer o prêmio de melhor vídeo de Afrobeats na cerimônia.

?Acredito que tudo o que faço é especial. Diferentes músicas vão ressoar de maneira diferente nas pessoas, mas quando entrei no estúdio, realmente e verdadeiramente, eu estava apenas cantando minha realidade?

Disse o artista de 23 anos à PEOPLE sobre a colaboração, lançada em agosto de 2022. ?'Calm Down' fez o que deveria fazer, e estou orgulhoso disso.? Ao embarcar na remixagem da música, Rema ligou para Gomez, de 31 anos, porque já era fã de sua música. ?Todo mundo gosta da Selena, antes de tudo?, explica ele. ?Eu já gostava dela, e foi uma bênção descobrir que ela realmente gosta de mim. Ela ouve minha música.?

Agora, ele considera a cantora de ?Single Soon? ?uma amiga minha — amiga íntima.? — ?Eu e Selena conversamos frequentemente. Somos amigos?, diz Rema, que passou o último ano fazendo turnês extensivas ao redor do mundo. ?Não tivemos tempo para festejar e celebrar, porque estamos todos trabalhando, mas, é claro, sempre voltamos para absorver tudo.?

Além da vitória no VMA, ?Calm Down? passou impressionantes 45 semanas em primeiro lugar na parada de músicas de Afrobeats dos Estados Unidos da Billboard e se tornou o primeiro single de Rema a entrar no top 10 nos Estados Unidos.

Quando os dois artistas receberam seu troféu Moon Person na terça-feira, Gomez aproveitou o momento para expressar sua gratidão a Rema por colaborar com ela.

?Muito obrigada, Rema, por acreditar em mim, e obrigada por me escolher para fazer parte de uma música incrível que conseguiu quebrar recordes?, disse ela no palco.