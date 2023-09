Paolla Oliveira brilha nos EUA: "Filtro só solar" ao lado de Diogo Nogueira

Paolla Oliveira, aos 41 anos, aproveitou o calor intenso desta quarta-feira (13) nos Estados Unidos para recarregar seu bronzeado na companhia de Diogo Nogueira. A atriz compartilhou duas fotos usando um biquíni vinho enquanto tomava sol e, em uma delas, revelou sua tatuagem no pé esquerdo, além de registrar o momento ao lado do sambista de 42 anos. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a declaração de Paolla, enfatizando que ali, não havia espaço para filtros, apenas para o sol.

?Filtro aqui só o solar?, alertou Paolla, que há algum tempo optou por não utilizar mais filtros em suas fotos. Seus seguidores não perderam tempo e inundaram a publicação com elogios.

Atualmente, Paolla Oliveira encontra-se nos Estados Unidos acompanhando Diogo Nogueira, que possui uma série de compromissos profissionais no país. Em relação à dinâmica do casal durante essa viagem, a atriz compartilhou detalhes: ?Férias para mim, trabalho para ele, vida que segue para os dois… Tem horas em que o melhor é deixar a vida nos levar… E fazê-lo juntos?, revelou a atriz recentemente.

Enquanto isso, Paolla Oliveira abraça sua beleza natural e deixar de lado os filtros em suas fotos inspira seus seguidores a valorizarem a autenticidade e a confiança em sua própria aparência.