Ninguém tira Enrico de Karina Bacchi: A famosa lutava na justiça pela guarda do filho

A guarda de Enrico segue com Karina Bacchi, que estava brigando com o ex-marido na justiça. Com isso, Amaury Nunes não é reconhecido como pai da criança, pois não é o genitor do pequeno.

Para quem não se lembra, o menino foi concebido através de uma fertilização in vitro, em 2017, quando a famosa estava solteira. Mas, um ano depois, ela se casou com o ex-jogador de futebol, que acabou criando um laço paterno com a criança.

Porém, segundo informações do colunista Gabriel Perline, do IG Gente, a briga judicial favoreceu Karina Bacchi, que está separada de Amary, que foi o responsável por acionar a justiça e requerer os seus direitos como pai de Enrico.

Karina Bacchi fica com a guarda de Enrico (Reprodução/@karinabacchi)

Com o resultado final, ficou determinado que o ex-jogador de futebol não tem direito de pedir pela guarda do menino, que fica aos cuidados da ex-atriz da Globo. Para o juíz, a criança precisaria ter pelo menos 12 anos para manifestar a vontade de ter o ex-atleta como pai, para que a paternidade fosse reconhecida pela lei.

Vale destacar que o motivo do término do romance entre Karina e Amaury nunca foi revelado, mas especulações indicam que foi por conta do fanatismo religioso da ex-A Fazenda.

Karina Bacchi largou as novelas da Globo e hoje é uma influenciadora digital gospel (Reprodução/@karinabacchi)

Até o momento, a famosa não usou as redes sociais para falar sobre a decisão da justiça. Vale destacar que Karina mantém o filho longe da Internet, em seu perfil oficial, por exemplo, ela posta apenas trabalhos realizados e mensagens de carinho aos fãs, além de vídeos com passagens da bíblia e publicidade.

O ex-jogador de futebol Amaury Nunes também não comentou em seus perfis oficiais a decisão de não ser reconhecido como pai de Enrico.

