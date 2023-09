Niecy Nash relembra "momento de volta completa" na Calçada da Fama de Hollywood

Em um clipe exclusivo da doce conversa compartilhada com a PEOPLE, Turner pergunta a Nash: ?Lembro-me de você me contar quando era criança que estava caminhando com, era com sua avó??

Lembrando a história à qual Turner se refere, Nash responde rapidamente: ?Ah, eu estava com meu pai.? Ela explica que os dois estavam caminhando pela Calçada da Fama de Hollywood, olhando para as estrelas.

?Vejo este homem que sei que é um ator, e eu digo: 'Papai, aquele cara está na TV'?, Nash conta ao pai que estava olhando para o ator Ed Asner.

Nash diz a Turner que se aproximou de Asner e disse: ?Senhor, sei que o senhor não me conhece, mas eu vou ter uma estrela bem aqui no chão.? Nash observa que Asner respondeu de forma indiferente: ?Sim, saia daqui, garota. Vaza.?

A jovem Nash foi persistente, dizendo a Asner que estava falando sério. Enquanto o ator se afastava, Nash diz que o chamou: ?Meu nome é Niecy. Lembre-se do meu nome!?

Nash conta a Turner que entrou em contato com Asner depois de descobrir que receberia uma estrela na Calçada da Fama

?Eu mandei uma mensagem para ele e disse: 'Eu adoraria que você viesse.' ?. Nash revela que Asner respondeu: ?Estou tão feliz que você não deixou um velho rabugento pisar no seu sonho, e é claro que conheço o seu nome?, antes de dizer à atriz de ?Claws?: ?Estarei lá.?

Turner diz que ?arrepiou? com a história de Nash sobre Asner.

?Eu não conseguia olhar para ele. Eu não conseguia?, Nash diz sobre a cerimônia de sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood com Asner. ?Se eu virar a cabeça e olhar para ele, vou chorar e perder meus cílios postiços.?

?Eu estava apenas tremendo - apenas porque era um momento de volta completa?, acrescenta ela a Turner no clipe.