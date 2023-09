Nick Jonas adverte fãs em show na Califórnia: "parem de jogar objetos no palco"

Nick Jonas, um dos membros dos Jonas Brothers, enviou uma mensagem clara aos fãs durante um show na Califórnia: ?Parem de jogar objetos no palco.?

O incidente ocorreu durante a apresentação da banda em Sacramento, Califórnia, na segunda-feira. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra Nick, de 30 anos, pedindo aos fãs que parassem de arremessar objetos no palco.

No vídeo do TikTok, Jonas está animado ao som da música ?Rollercoaster? quando o que parecem ser pulseiras são arremessadas em sua direção no palco. Depois de tentar pegar algumas delas, ele sorri, balança a cabeça e, de forma mais séria, pede aos fãs que ?parem? antes de continuar a cantar a música.

Essa tendência de jogar objetos no palco e em artistas se tornou perigosa

Durante o verão, vários artistas se pronunciaram sobre fãs lançando coisas enquanto estavam se apresentando. Bebe Rexha ficou gravemente ferida em Nova York quando um fã atirou um celular em seu rosto (ele foi preso), e Harry Styles foi atingido por objetos várias vezes durante sua turnê pela Europa.

Os Jonas Brothers estão atualmente em turnê pelos Estados Unidos com a ?Five Albums. One Night. The World Tour?, que começou em agosto no Yankee Stadium, em Nova York.

Essa turnê especial dos Jonas Brothers apresenta músicas de cinco álbuns diferentes, incluindo o mais recente, ?The Album?, lançado em maio, e sucessos anteriores como ?Happiness Begins? de 2019 e ?A Little Bit Longer? de 2008.

?É o show mais ambicioso que já fizemos, no sentido de apresentar cinco álbuns em uma única noite foi um desafio que acho que não entendemos completamente depois de já tê-lo colocado à venda?, disse Nick em uma entrevista antes da turnê.

?É incrível olhar para a jornada que nos trouxe a este momento agora.?

Sobre a escolha do Yankee Stadium para o início da turnê, Joe, de 33 anos, que recentemente pediu o divórcio de Sophie Turner, brincou: ?Dissemos, vamos facilitar para nós mesmos e fazer o primeiro show em um dos maiores locais em que estamos tocando nesta turnê.?

Ele acrescentou: ?Acho que criamos um belo show para as pessoas virem assistir.?

Nick também mencionou que tem sido divertido revisitar as músicas de sua juventude com uma voz mais madura, já que ele gravou os primeiros álbuns do grupo quando ainda era adolescente.

?Passar por mudanças vocais enquanto fazíamos esses álbuns adicionou um nível de gravação vocal desnecessário a algumas das faixas?, disse ele. ?Acho que, à medida que nos acostumamos com nossas vozes adultas, é divertido cantá-las com uma entrega vocal mais madura e pensativa.?