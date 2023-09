Matt Willis, da Busted, abre o jogo sobre vida após o vício

Matt Willis, membro da banda Busted, está celebrando cinco anos de sobriedade e se prepara para se apresentar na turnê de 20º aniversário da banda em Newcastle. No entanto, sua jornada para a sobriedade não tem sido fácil, e ele recentemente compartilhou sua experiência em um podcast.

Em uma conversa com o podcast ?Men in Mind,? em parceria com a organização Mind, Matt falou sobre os desafios de lidar com o vício enquanto está em turnê e como ele conseguiu superar esses obstáculos.

Para Matt, a turnê é uma oportunidade de estar de volta aos holofotes e compartilhar o palco com seus amigos de infância, James Bourne e Charlie Simpson. No entanto, sua última turnê em 2016 foi marcada por uma recaída no vício após oito anos de sobriedade, tudo por causa de uma oferta de cocaína.

Ele reconhece que estar em turnê pode ser uma tentação, mas está determinado a permanecer sóbrio

Sua esposa, Emma, e seus três filhos estão em casa, e ele sabe o que está em jogo. Matt compartilhou sua motivação, dizendo: ?Nossa vida é realmente ótima? e muitas pessoas me dizem: 'Matt, por que você se coloca em uma situação perigosa?' E é porque eu amo isso e sou capaz de fazer isso limpo e sóbrio.?

Matt também reconheceu a importância de buscar ajuda para a saúde mental, algo que ele não fez no início de sua carreira com o Busted em 2002. Ele admitiu que manteve seus problemas para si mesmo naquela época, com medo de prejudicar o sucesso da banda. No entanto, ele percebe agora que falar sobre seus desafios teria sido mais benéfico.

O cantor é defensor da terapia e compartilhou como inicialmente hesitou em abrir-se durante suas primeiras sessões de reabilitação, mas com o tempo começou a ver os benefícios de compartilhar seus sentimentos e problemas com um terapeuta.

Matt agora está focado em ajudar outras pessoas que enfrentam problemas semelhantes e lançou um podcast chamado ?On the Mend?

Nesse podcast ele entrevista outras celebridades sobre suas experiências de recuperação e oferece conselhos. Ele também está explorando a ideia de abrir um centro de reabilitação, pois reconhece a falta de espaços e recursos para ajudar aqueles que lutam contra o vício.

Sua jornada de sobriedade tem sido marcada por desafios, mas Matt Willis está determinado a compartilhar sua história e ajudar aqueles que enfrentam problemas semelhantes. Ele e sua esposa, Emma, têm uma relação forte, e Matt expressou sua gratidão por ter superado seus desafios e alcançado uma parceria saudável.

A conversa com Matt destaca a importância de buscar ajuda para problemas de saúde mental e vício, e como compartilhar suas experiências pode ser uma parte fundamental do processo de recuperação.