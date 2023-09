Ludmilla explica curtida em comentário criticando Anitta; Flora Matos também ataca e diz que cantora comprou sucesso

Mesmo descansando em Angra dos Reis após se apresentar no The Town, Ludmilla teve que vir a público se explicar após polêmica envolvendo o nome de Anitta.

Um print do Twitter que está circulando nas redes sociais e está supostamente atacando a Anitta mostra uma curtida do perfil de Ludmilla.

Conforme apontado pelos internautas, a crítica seria para a apresentação de Anitta no VMA, prêmio elaborado pela MTV dos Estados Unidos.

Confira a indireta a seguir:

“e tipo tudo mt artificial kkkkkkk ela claramente eh mt conectada la fora e ai todo evento performa uma música q ngm conhece ganha um prêmio de votação popular e se mantém o mito da carreira internacional”, escreveu o perfil.

e tipo tudo mt artificial kkkkkkk ela claramente eh mt conectada la fora e ai todo evento performa uma música q ngm conhece ganha um prêmio de votação popular e se mantém o mito da carreira internacional — lorena (@blowingshittup) September 13, 2023

EITA! Segundo a @subcelebrities, Ludmilla teria curtido um tweet que supostamente estaria falando sobre Anitta pic.twitter.com/5i659KA04j — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 14, 2023

Ludmilla esclarece curtida

Lud ficou muito brava pela repercussão e usou o próprio Twitter para esclarecer a curtida. Segundo a cantora, que não disse com exatidão do que se tratava sua revolta, ela tinha ‘desfeito’ algo, mas ainda não tinha identificado o culpado. Em seguida, a curtida sumiu do perfil.

Veja a mensagem publicada por Ludmilla após a confusão:

“Gente tô em angra “dias de descanso” se reparar nem postando nada eu to, pq não tô on-line, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada mas na hora não foi ninguém né, ok”.

Gente tô em angra “dias de descanso” se reparar nem postando nada eu to, pq não tô on-line, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada mas na hora não foi ninguém né, ok — LUDMILLA (@Ludmilla) September 14, 2023

Flora Matos manda indireta para Anitta

Outra cantora que não possui papas na língua e sai distribuindo indiretas diariamente é Flora Matos. O alvo desta vez foi Anitta, que questionou o sucesso da funkeira.

“Eu nunca paguei, nem dinheiro nem boquete, para ter nenhum tipo de destaque, então eu me orgulho muito do que construí até aqui”, disse, a rapper, comparando as carreiras.

