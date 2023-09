Liam Payne hospitalizado na Itália: mãe revela preocupações em meio à "situação horrível"

Liam Payne anuncia cancelamento de turnê na America do Sul Liam Payne anuncia cancelamento de turnê na America do Sul / Instagram

A mãe de Liam Payne, Karen, expressou profunda preocupação após o cantor ser levado às pressas para o hospital na Itália. O ex-astro do One Direction teria adoecido durante uma viagem ao Lago Como, com fontes afirmando que ele estava em uma situação ?delicada?.

Este episódio ocorre dias após Liam ter informado aos fãs que precisaria adiar sua próxima turnê pela América do Sul devido a uma ?grave infecção renal?.

Karen, de 62 anos, relatou ao DailyMail que Liam provavelmente ficará hospitalizado por uma semana.

Ela compartilhou: ?Estamos todos preocupados com isso, mas temos que seguir em frente. É horrível - ele está tão longe daqui. Ele está em Milão e parece que ficará lá por uma semana. Eu me sinto impotente.?

A emoção de Karen era palpável quando ela revelou o quão difícil era a situação, ressaltando que não havia muito que ela pudesse fazer, exceto esperar que Liam estivesse no melhor lugar possível.

Segundo o The Sun, Liam estava acompanhado de sua namorada, Kate Cassidy, na pitoresca cidade à beira do lago quando ficou doente. Ele foi levado de ambulância para o pronto-socorro e posteriormente admitido no hospital.

O cantor de Bedroom Floor já havia adiado sua turnê em agosto, comunicando aos fãs pelo Instagram: ?É com o coração pesado que preciso informar a vocês que não temos outra opção a não ser adiar minha próxima turnê pela América do Sul. Na última semana, estive no hospital com uma séria infecção renal, algo que não desejo a ninguém, e as ordens médicas agora são de que eu preciso descansar e me recuperar.?

Liam lamentou a situação e pediu desculpas aos fãs que haviam comprado ingressos para sua turnê.