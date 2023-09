Keira Knightley considera copyright de seu rosto para impedir abuso de tecnologia AI

Keira Knightley, conhecida por seus papéis em ?Piratas do Caribe?, está considerando a possibilidade de copyright de seu rosto para evitar o uso não autorizado em filmes por parte de ladrões de IA (inteligência artificial). A atriz já não possui redes sociais por ter se preocupado pela atenção que recebeu nas redes.

A atriz está preocupada com o aumento do uso da inteligência artificial e está cogitando tomar medidas para proteger sua imagem no futuro.

Ela compartilhou suas preocupações em relação à IA, enfatizando que ?a preocupação das atrizes no momento é com a voz, e elas estão tentando proteger a indústria de dublagem.?

?Eu não sei como está isso, mas sei que está em negociação. Mas o próximo passo será copyright do meu rosto. A IA tem o potencial de ser catastrófica. Espero que os governos intervenham e regulamentem isso.? Disse Keira.

Ela admitiu que acha plataformas como o Instagram ?perturbadoras? e que está preocupada com a influência prejudicial que essas redes podem ter sobre suas filhas à medida que crescem.

Ela afirmou: ?Sou totalmente a favor da regulamentação da internet. As redes sociais precisam de regulamentação. Eu não participo delas, mas tenho duas filhas e é perturbador - quero que elas possam usar esse espaço para se conectar e serem criativas, mas de maneira segura.?

Keira já tomou medidas para proteger sua privacidade no mundo do cinema.

Após o nascimento de suas duas filhas, Edie e Delilah, ela passou a usar dublês de corpo em cenas de nudez, recusando-se a despir-se nas telas, com exceção de uma situação especial.

Se um filme é dirigido por uma cineasta feminina, Keira diz que abrirá uma exceção às suas próprias regras e permitirá que as câmeras vejam um pouco mais do que estão acostumadas.

A atriz explicou suas razões: ?É em parte vaidade e também é o olhar masculino. Eu não quero que sejam aquelas cenas de sexo horríveis em que todos estão suados e gemendo. Não estou interessada em fazer isso.?

A preocupação de Keira Knightley em relação à tecnologia de IA e sua defesa de regulamentação na internet e redes sociais destacam questões importantes sobre privacidade e segurança no mundo digital e na indústria do entretenimento.