Kayky Brito não deixou o hospital, mas as últimas notícias aliviam a todos

A recuperação de Kayky Brito pode parecer lenta para muitos fãs, que estão ansiosos pela notícia de que o ator deixou o hospital a caminho de casa, mas há boas notícias depois deste boletim médico enviado pelo Hospital Copa D’Or.

Segundo os médicos que acompanham o famoso, que foi atropelado em uma movimentada avenida no Rio de Janeiro, ele apresenta um quadro clínico de melhora e, mesmo permanecendo na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), já respira sem ventilação mecânica e está sem sedação.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito já respira sem a ajuda de ventilação mecânica e está sem sedação. Apresenta melhora clínica e ainda continuará sob cuidados intensivos”, avisa a nota enviada pelo centro hospitalar.

Aos 34 anos, Kayky Brito tem uma recuperação gradual, segundo os últimos boletins médicos enviados pelo Hospital Copa D’Or: “O paciente Kayky Fernandes Brito apresenta progressiva melhora clínica, porém ainda necessita de cuidados intensivos”, diz o documento.

Kayky Brito não usou drogas, afirma o delegado que investiga o atropelamento (Reprodução/Instagram)

Internado desde o dia 2 de setembro, quando foi atropelado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o ator sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo com o impacto do grave acidente e foi colocado em respiração mecânica, mas o novo boletim não revela se o mesmo segue.

Uma outra boa notícia é que o acidente não afetou a coluna de Kayky Brito, que segue preservada. Vale destacar que depois do atropelamento, o ator foi levado ao Hospital Miguel Couto, onde recebeu os primeiros socorros.

Sthefany Brito defende motorista e diz que ele salvou Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

As investigações seguem

Fora do hospital, as investigações sobre o acidente seguem no 16º DP, que continua colhendo depoimentos das testemunhas. Além do apresentador Bruno de Luca, o motorista do carro foi interrogado pela polícia e disse que Kayky cruzou a pista repentinamente, correndo.

O motorista de aplicativo também afirmou que tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas não conseguiu evitar a colisão.

Já uma passageira afirmou que o carro estava em baixa velocidade, já que o limite da via é de 70 km/h. Mas, uma perícia foi solicitada para averiguar melhor.

