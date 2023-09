Justin Bieber celebra 5º aniversário de casamento com homenagem tocante

Justin Bieber e Hailey Bieber estão celebrando cinco anos de matrimônio sagrado. O cantor de ?Yummy?, aos 29 anos, professa seu amor por sua esposa Hailey, de 26 anos, em uma doce postagem nas redes sociais no Instagram.

?Para a mais preciosa, minha amada,? Justin começou. ?5 anos. Você capturou meu coração. Eu sei, do fundo da minha alma até os ossos, que esta jornada com você só superará nossas expectativas mais loucas. Então, vamos continuar sonhando grande, querida. Um brinde à eternidade. Eu te amo com todas as fibras do meu ser. FELIZ 5º ANIVERSÁRIO!!!? encerrou a postagem o artista de ?Love Me?.

Sua homenagem foi a legenda de um carrossel do Instagram documentando o tempo que o casal passou junto ao longo dos anos. A foto de capa mostrava um close dos dois se beijando.

Uma segunda imagem mostrava Hailey sentada na frente de um bolo com duas velas e flores. Justin ficava ao seu lado com um braço a envolvendo, ambos sorrindo. A fundadora da Rhode usava um colar de diamantes com a letra ?B,? simbolizando o sobrenome do casal.

?5 ✨🤍 Eu te amo?, escreveu a modelo em uma legenda com algumas das mesmas imagens compartilhadas por seu marido. A última foto mostrava Justin abraçando-a e dando um beijo em sua bochecha enquanto ela sorria para a câmera.

Na verdade, eles se conheceram pela primeira vez quando a modelo tinha 12 anos. A interação foi capturada em vídeo enquanto Hailey estava nos bastidores com seu pai, Stephen Baldwin, quando Justin apareceu no programa Today. O ator de ?Os Suspeitos? era amigo da mãe de Justin, Pattie Mallette.

Houve vários encontros ao longo dos anos, e em 2015, foram vistos se beijando em público pela primeira vez na festa de Ano Novo de Leonardo DiCaprio em St. Barts, onde Justin se apresentou. Uma foto de seu beijo também foi compartilhada na conta de Instagram de Justin na época. Eles ficaram noivos em julho de 2018 e se casaram em setembro.

Enquanto promovia sua linha de cuidados com a pele em junho de 2022, Hailey falou sobre suas lutas de saúde - seu derrame e o diagnóstico de Justin com a síndrome de Ramsay Hunt - detalhando como os momentos difíceis podem ter um resultado positivo.

?Honestamente, o lado bom de toda a situação - o que ele passou, o que eu passei - é que isso realmente nos aproxima. Sinto que estamos mais próximos do que nunca. Isso realmente nos une. Então, vou levar isso?, disse ela no programa Live with Kelly and Ryan.

No início deste ano, Justin entrevistou Hailey para a matéria de capa da Vogue Australia. Ela revelou o que mais aprecia em seu relacionamento com o vencedor do Grammy.

?Minha coisa favorita em ser casada é, honestamente, a companhia que sinto que temos?, confessou ela a Justin para a edição de fevereiro. ?Sinceramente, você é meu melhor amigo no mundo inteiro. Não há ninguém com quem eu preferiria passar mais tempo ou fazer qualquer coisa.?