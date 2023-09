Juliana Paes renovou votos de casamento com biquíni branco? Ela explicou tudo

Há quem diga que o casamento é uma instituição falida, pelo menos nos tempos atuais, mas a atriz Juliana Paes resolveu ir contra a maré e renovou os votos de seu casamento com Carlos Eduardo Baptista. Os dois estão juntos há 15 anos e reuniram a família e os amigos em uma cerimônia que chamou a atenção de muitos.

Aos 44 anos, a atriz usou um vestido branco transparente e acabou chocando parte dos seus seguidores, principalmente por revelar que existia apenas um biquíni por baixo. Mas, na legenda da publicação há uma boa explicação para o look ousado dentro da capela.

Em seu depoimento, Juliana avisa que era para ser apenas mais um feriado acompanhado dos amigos e familiares, mas acabou virando uma pequena celebração dos 15 anos de casamento: “Era só mais um feriado entre amigos e família… mas no meio tinha também um aniversário: 15 anos de casamento que eu e Dudu já tínhamos combinado de celebrar depois de tudo”.

Em seguida, a famosa diz que no sítio onde eles estavam havia uma pequena igreja e lá fizeram a celebração, mas tudo foi criado pelos amigos: “Não é que nossos amigos inventaram uma renovação de votos para nós? As crianças se envolveram e cuidaram das flores, e os adultos cuidaram de escalar o celebrante; e um virou DJ, outro virou cerimonialista e videomaker”.

Juliana Paes também comemorou o fato do pai ter participado da renovação dos votos de casamento improvisada pelos amigos: “Meu pai, que anda doentinho, apareceu de surpresa e eu, de repente, me vi tomada por uma emoção de amor, me peguei nervosa e não segurei o choro”.

Ela aproveitou e explicou o motivo das flores serem de plástico, outro ponto criticado por algumas pessoas nas redes sociais. Segundo a famosa, os arranjos de mesa foram improvisados e acabaram sendo usados para diversas coisas.

“As flores de plástico da mesa viraram buquês e grinalda e meu coração virou uma pulsão de gratidão e alegria tão genuínas.. às vezes o Espírito Santo nos toca assim, de surpresa!”, disse a famosa.

