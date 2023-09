Jonas Brothers e Friendly's lançam três sorvetes edição limitada para celebrar turnê mundial

Os Jonas Brothers, conhecidos por sua preferência pelo Waffle House, agora estão dedicando seu amor a outra rede de fast-food. Em comemoração à mais recente turnê internacional dos irmãos, chamada de ?The Tour?, as unidades da Friendly's em todo o país estão permitindo que os fãs escolham entre o Sundae Joe, o Sundae Nick e o Sundae Kevin (ou todos os três - não julgaremos).

De acordo com um comunicado da Friendly's, o Sundae Joe apresenta uma bola de sorvete de menta com pedaços de chocolate, uma bola de sorvete de massa de biscoito com pedaços de chocolate e uma bola de sorvete de chocolate. É coberto com calda de chocolate quente, Oreos triturados, M&M's, Reese's Peanut Butter Cups, chantilly e cerejas. Para uma opção um pouco mais leve, o Sundae Nick combina iogurte congelado de baixo teor de gordura com pedaços de Reese's Pieces e bananas, e é coberto com molho de manteiga de amendoim e chantilly.

E, finalmente, para os amantes de chocolate, o Sundae Kevin é composto de sorvete de chocolate, sorvete Butter Crunch e sorvete Forbidden Chocolate. É regado com caramelo, calda de chocolate quente e chantilly. Cada opção estará disponível por tempo limitado, até 9 de dezembro.

Essa parceria não é surpreendente, já que os Jonas Brothers são ávidos fãs da rede de fast-food há décadas

?Ficamos viciados na Friendly's desde que éramos crianças?, disse Kevin Jonas em comunicado à imprensa. ?Curiosidade: decidimos o nome da banda em nosso Friendly's local em 2005, enquanto devorávamos sundaes Monster Mash. Então, estamos muito animados com essa oportunidade de reviver nossa infância e criar nossas próprias criações exclusivas da Friendly's!?

Enquanto isso, o Friendly's Fan Club está realizando um sorteio que recompensará um sortudo com dois ingressos para a última parada da turnê dos Jonas Brothers em Brooklyn, Nova York. O prêmio incluirá passagens aéreas e estadia em hotel para o vencedor e seu acompanhante. Além disso, em dois shows não anunciados da turnê, os participantes receberão um livro de cupons que poderá garantir sorvetes Friendly's gratuitos durante um ano.

A ?The Tour?, anunciada pela primeira vez em maio, inclui shows na América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Europa. O slogan da turnê é ?Cinco Álbuns. Uma Noite. A Turnê?, pois a banda está tocando músicas de cinco de seus álbuns mais populares: Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008), Lines, Vines and Trying Times (2009), Happiness Begins (2019) e The Album (2023).

Em uma entrevista em agosto, Nick mencionou que a natureza da turnê foi desafiadora e emocionante

?É o show mais ambicioso que já fizemos, no sentido de apresentar cinco álbuns em uma única noite foi um desafio que acho que não entendemos completamente depois de já tê-lo colocado à venda?, disse ele. ?É incrível olhar para a jornada que nos trouxe a este momento agora.?

Essa notícia chega uma semana após Joe Jonas pedir o divórcio da atriz Sophie Turner. Embora uma fonte tenha dito que ambas as partes estão tentando ?manter as coisas o mais positivas possível?, ele abordou o drama durante um show recente em Los Angeles.

?Foi uma semana louca?, disse ele. ?Só quero dizer que, se você não ouvir isso desses lábios, não acredite. Certo? Obrigado a todos pelo amor e apoio a mim e à minha família. Amo vocês.?